Samanyolu Haber /Politika / Ümit Özdağ'a izin çıkmadı /11 Ağustos 2022 19:27

Ümit Özdağ'a izin çıkmadı

Zafer Partisi tarafından Anafartalar Zaferi kutlaması için hazırlanan videoda kullanılan besteyi hazırlayan Müzisyen Erdal Güney, bestesinin Zafer Partisi için kullanılmasını istemedi.

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Göçmen politikasını sert bir şekilde eleştiren ve bu yönüyle tepki eçeken ancak destek de bulan Ümit Özdağ liderliğindeki Zafer Partisi ile ilgili farklı bir gelişme yaşandığı aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Müzisyen Erdal Güney, 'Bozdoğan' adlı bestesinin Zafer Partisi tarafından Anafartalar Zaferi kutlaması için hazırlanan videoda kullanılmasına tepki gösterdi.

Zafer Partisi'nin sosyal medya hesaplarından söz konusu video "Bazıları uyuyacak, bazıları uyandıracak; Ey Türk Gençliği! Bazıları unutacak, bazıları hatırlatacak; Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir! Ve bir ses haykıracak; Ne Mutlu Türk'üm Diyene!" ifadeleriyle paylaşılmıştı.

Partinin sosyal medya hesabındaki ilgili paylaşımını alıntılayan Güney, "Sosyal medya hesaplarınızda ‘Bozdoğan’ adlı bestemi kullanmaktasınız, izin vermiyorum. Dikkate almanızı öneririm" ifadelerini kullandı.

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