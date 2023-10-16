Ünlü oyuncu alkollü araç kullanırken kaza yaptı

Oyuncu Erkan Can, İstanbul Ümraniye'de, alkollü şekilde araç kullanırken gece saat 03.50 sıralarında, Şile Otoyolu Parseller yol ayrımı yan yolda kaza yaptı.

Ünlü oyuncu Erkan Can, alkollü halde kullandığı aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı.



Kazayı gören bazı sürücüler, yardım etmek için olay yerinde durup, durumu polise bildirdi.





Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayı yara almadan atlatan Erkan Can'a alkolmetreyi üfletti. Ünlü oyuncunun 236 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Kazanın ardından ağır şekilde hasar alan araç çekici yardımı ile kaldırılırken Erkan Can'ın ehliyetine geçici süreyle el konuldu.





'ALKOLLÜYÜM, KANUNU DA BİLİYORUM'

Kazayı gördükten sonra olay yerine gelen bir sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, Erkan Can, "Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah" diyerek alkolmetreyi üflüyor. Üfledikten sonra "Çıkacağını biliyorum" dediği duyuluyor. Durumunun iyi olup olmadığının sorulması üzerine Erkan Can, "Oğlum bende bir şey yok. Sakin ol, bende hiçbir şey yok. Matizim" diye cevap veriyor.