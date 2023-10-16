Polonya'da milliyetçi iktidar dönemi sona eriyor

Polonya'da sandık çıkış anketlerine göre, iki dönemdir iktidardaki sağ popülist Hukuk ve Adalet Partisi (PİS) genel seçimlerde sandıktan birinci çıkmasına karşın mecliste çoğunluğu sağlayacak sandalye sayısına ulaşamadı. Resmi olmayan bu sonuçlar, merkez sağdaki muhalefet partilerininse hükümet kurmaya yetecek sandalye sayısını yakaladığını ortaya koyuyor.





Ipsos tarafından gerçekleştirilen ankete göre, PiS oyların yüzde 36,6'sını alarak 460 sandalyeli parlamentodan 198 vekil çıkarabiliyor. Jaroslaw Kaczynski liderliğindeki PiS'in hükümet kurabileceği partilerden aşırı sağ Konfederasyon ise beklentilerin altında kalarak yüzde 6,4 oy alabildi. Bu oran, Konfederasyon partisinin parlamentoda 14 vekille temsil edilebileceğine işaret ediyor.





Genel Başkanlığını eski Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın yaptığı Sivil Koalisyon (KO) liderliğindeki ana muhalefet bloku ise 248 sandalyeye ulaşıyor. KO'nun oy oranı yüzde 31 olarak belirlenirken aynı ittifaktaki Üçüncü Yol'un yüzde 13,5, Yeni Sol'un yüzde 8,6 oranında oy aldığı görüldü. Bu sonuçlar KO'nun 161, Üçüncü Yol'un 57, Yeni Sol'un ise 30 sandalye çıkaracağını ortaya koyuyor.







