Tarihi gün: Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağı göndere çekildi

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev eşliğinde yapılan törende eski Dağılık Karabağ’ın en büyük kentine Azerbaycan bayrağı dikildi.
Böylece Karabağ tamamen Azerbaycan’ın kontrolüne geçmiş oldu.
Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.
Fotoğraflarda Aliyev'in Hankendi'deki resmi binaların önünde bulunan göndere Azerbaycan bayrağını çektiği görülüyor.
Aliyev 1992'de 613 sivilin katledildiği Hocalı'nın yanı sıra Serseng Barajı'na ve Ağdere'ye de Azerbaycan bayrağı çekti.
Bölgede yaşayan 120 bin civarında etnik Ermeni, bulundukları yerlerden ayrılarak Ermenistan’a taşındı. Bölgede çoğunluğu yaşlıların oluşturduğu yaklaşık 2 bin etnik Ermeni vatandaşının kaldığı belirtiliyor.