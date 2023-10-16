Macaristan Dışişleri Bakanı Moskova’da

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Peter Szijjarto, yaptığı açıklamada Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımların Rusya açısından etkisi konusunun tartışmalı olduğuna dikkat çekti.





Macaristan Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği'nin beklentilerinin aksine, ne Rusya'ya ekonomik açıdan diz çöktürüldüğünü ne de Ukrayna ihtilafının çözümüne yol açıldığını belirterek, Rusya'ya yönelik yaptırımların başarısız olduğunu söyledi.





Macar bakan, “Yaptırımlar kime daha çok zarar veriyor? Bize mi yoksa Moskova’ya mı? Bunların bir anlamı var mı? Rusya'yı ekonomik olarak dizlerinin üstüne çöktürme veya Ukrayna geriliminde barışı sağlamaya yol açtı mı? Bence bunun işe yaramadığı açık” diye konuştu.





Yaptırımların işe yaramamasına rağmen bu konunun şu anda Avrupa Birliği'nde tartışılmadığını da kaydeden Szijjarto, uygulanan yaptırımların işe yaramadığını söyleyenlerin ise köşeye sıkıştırıldığını veya aşağılandığını belirtti.