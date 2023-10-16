Gazze'nin güneyinde ateşkes kararı

Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e saldırması ve daha sonra İsrail’in de Gazze’ye misilleme yapmasıyla birlikte savaş tamtamları çalıyor… İsrail’in havadan, karadan ve denizden Filistin’e saldıracağını açıklamasından sonra bugün dikkat çekici bir gelişme yaşandı

Mısır, İsrail ve ABD, Gazze’nin güneyinde TSİ 09.00 itibariyle ateşkes kararı aldı. Alınan bu kararı Mısır’dan iki yetkili İngiliz haber ajansı Reuters’a duyurdu. Alınan ateşkes kararı Refah sınır kapısının yeniden açılmasına denk geldi.

İsmini açıklamayan yetkililer ateşkesin birkaç saat süreceğini belirtirken Refah sınır kapısının da TSİ 14.00’e kadar açık kalacağını duyurdu.

NETANYAHU’DAN YALANLAMA GELDİ



Konuyla ilgili ABD’nin İsrail’deki büyükelçiliği bir açıklama yapmazken Reuters’ın haberinden yarım saat sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu açıklama yaptı. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ofisi tarafından yapılan açıklamada, “Şu anda Gazze’de yabancıların çıkarılması karşılığında ateşkes ve insani yardım söz konusu değil” denildi.

BİNLERCE İNSAN ÖLDÜ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti. İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.