Samanyolu Haber /Gündem / Beşizlerin ablası konuştu: Çadırda yaşıyoruz, lütfen anne ve babamızı geri verin /16 Ekim 2023 08:59

Beşizlerin ablası konuştu: Çadırda yaşıyoruz, lütfen anne ve babamızı geri verin

HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından anne ve babaları yaklaşık iki hafta önce tutuklanan beşizlerin 13 yaşındaki ablasının açıklamasını yayınladı. KHK’lı Abdülkadir ve Nurcan Arslan çifti Edirne’de çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

SHABER3.COM

Küçük çocuk, söz konusu videoda şunları söylüyor: “Annem ve babam iki haftadır Edirne Cezaevi’nde tutuklular. Biz Malatya’dayız. Dayımların yanında kalıyoruz. Dedemin evi depremde ağır hasar gördüğü için çadırda yaşıyoruz. Okulumuza gidemiyoruz. Lütfen annemi ve babamı tahliye edin.”

Ömer Faruk Gergerlioğlu, konuyla ilgili paylaşımında, “TBMM’de gündeme getirdiğim beşizlerin ablası konuştu! Urfa’da okula giderken ana, babası tutuklanınca Malatya’ya gittiler, çadırdalar, okula gidemiyorlar! Bir zalim iktidar vurdu, bir deprem vurdu, ne yapsın çocuklar, söyleyin ne yapsın!? Boşuna mı haykırıyoruz?” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Beşizlerin ablası konuştu: Çadırda yaşıyoruz, lütfen... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:35:33