Beşizlerin ablası konuştu: Çadırda yaşıyoruz, lütfen anne ve babamızı geri verin

Küçük çocuk, söz konusu videoda şunları söylüyor: “Annem ve babam iki haftadır Edirne Cezaevi’nde tutuklular. Biz Malatya’dayız. Dayımların yanında kalıyoruz. Dedemin evi depremde ağır hasar gördüğü için çadırda yaşıyoruz. Okulumuza gidemiyoruz. Lütfen annemi ve babamı tahliye edin.”



Ömer Faruk Gergerlioğlu, konuyla ilgili paylaşımında, “TBMM’de gündeme getirdiğim beşizlerin ablası konuştu! Urfa’da okula giderken ana, babası tutuklanınca Malatya’ya gittiler, çadırdalar, okula gidemiyorlar! Bir zalim iktidar vurdu, bir deprem vurdu, ne yapsın çocuklar, söyleyin ne yapsın!? Boşuna mı haykırıyoruz?” ifadelerini kullandı.