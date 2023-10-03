Samanyolu Haber /Gündem / Yeşim Salkım’dan beşizlerin anne ve babasının tutuklanmasına tepki: /03 Ekim 2023 00:20

Yeşim Salkım’dan beşizlerin anne ve babasının tutuklanmasına tepki:

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ‘kanunsuz ceza olmaz’ ilkesi gereği Türkiye aleyhine hak ihlali kararı vermesine rağmen ByLock kullandığı, Bank Asya’da hesabı olduğu ve gizli bir tanığın ifadesiyle mahkûm edilen Nurcan ve Abdulkadir Arslan çiftinin Edirne’de tutuklanmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Anne ve babalarının tutuklandığını öğrenen 7 yaşındaki beşizlerin ve 13 yaşındaki kızın feryadı yürekleri dağlarken sanatçı Yeşim Salkım tutuklamaya tepki gösterdi. Salkım, ‘‘Öyle çok söylenecek söz var ki Allah’ım susmak ne zormuş be kardeşim’’ dedi.

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TR724'te yer alan habere göre Nurcan ve Abdulkadir Arslan çifti hakkında, KHK ile kapatılan kurumlarda çalışma kayıtlarının bulunduğu, Bank Asya’da hesap açarak para yatırdığı ve tanık ifadeleriyle Hatay Cumhuriyet Savcısı Ali Resul Ceritlioğlu tarafından iddianame hazırlandı. Mahkemede yapılan sözde yargılama sonrası Abdulkadir Arslan’a örgüt üyeliği suçundan 9 yıl, eşi Nurcan Arslan’a 6 yıl 3 ay ceza verildi.

AİHM’in ByLock kullanmak, Bank Asya’da hesabı olmak ve gizli bir tanığın ifadesiyle mahkum olan öğretmen Yüksel Yalçınkaya’nın açtığı davada Türkiye’deki yargılamalarda hukukun dışına çıkıldığını, suç uydurulduğunu, ‘kanunsuz suç ve ceza olmaz’ ilkesinin çiğnendiğini belirterek hak ihlali kararı vermişti.

Ancak Nurcan ve Abdulkadir Arslan çifti AİHM kararına rağmen Edirne’de tutuklandı. Anne ve babalarının aynı anda tutuklandığını öğrenen Arslan çiftinin 7 yaşındaki beşizlerin ve 13 yaşındaki ablalarının ağlayarak çaresizce sağa sola koşuşturması ve anne babalarının çocuklarını teselli etmeye çalışmasıyla ilgili görüntüsü izleyenlerin yüreklerini dağladı.

Bold Medya’dan gazeteci Necdet Çelik’in paylaşımını alıntılayan Yeşim Salkım, ‘‘Öyle çok söylenecek söz var ki Allah’ım susmak ne zormuş be kardeşim’’ dedi.
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