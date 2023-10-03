Yeşim Salkım’dan beşizlerin anne ve babasının tutuklanmasına tepki:

TR724'te yer alan habere göre Nurcan ve Abdulkadir Arslan çifti hakkında, KHK ile kapatılan kurumlarda çalışma kayıtlarının bulunduğu, Bank Asya’da hesap açarak para yatırdığı ve tanık ifadeleriyle Hatay Cumhuriyet Savcısı Ali Resul Ceritlioğlu tarafından iddianame hazırlandı. Mahkemede yapılan sözde yargılama sonrası Abdulkadir Arslan’a örgüt üyeliği suçundan 9 yıl, eşi Nurcan Arslan’a 6 yıl 3 ay ceza verildi.



AİHM’in ByLock kullanmak, Bank Asya’da hesabı olmak ve gizli bir tanığın ifadesiyle mahkum olan öğretmen Yüksel Yalçınkaya’nın açtığı davada Türkiye’deki yargılamalarda hukukun dışına çıkıldığını, suç uydurulduğunu, ‘kanunsuz suç ve ceza olmaz’ ilkesinin çiğnendiğini belirterek hak ihlali kararı vermişti.



Ancak Nurcan ve Abdulkadir Arslan çifti AİHM kararına rağmen Edirne’de tutuklandı. Anne ve babalarının aynı anda tutuklandığını öğrenen Arslan çiftinin 7 yaşındaki beşizlerin ve 13 yaşındaki ablalarının ağlayarak çaresizce sağa sola koşuşturması ve anne babalarının çocuklarını teselli etmeye çalışmasıyla ilgili görüntüsü izleyenlerin yüreklerini dağladı.



Bold Medya’dan gazeteci Necdet Çelik’in paylaşımını alıntılayan Yeşim Salkım, ‘‘Öyle çok söylenecek söz var ki Allah’ım susmak ne zormuş be kardeşim’’ dedi.