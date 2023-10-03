Samanyolu Haber /Gündem / Uzaklaştırma kararına rağmen… Çocuklarının gözü önünde eşini öldürdü /03 Ekim 2023 00:26

Uzaklaştırma kararına rağmen… Çocuklarının gözü önünde eşini öldürdü

Mardin'de 4 çocuk annesi Semra Durak, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Ömer Durak cinayetin ardından intihar girişiminde bulundu. Öte yandan Ömer Durak’ın sosyal medyada paylaştığı bir görüntü dikkati çekti.

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Sözcü'de yer alan habere göre Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Semra Durak, iki çocuğuyla beraber Koçhisar Mahallesi’ndeki evine dönerken kapının önünde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ömer Durak ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer Durak, eşi Semra Durak’a çocuklarının önünde silahla ateş açtı.

Semra Durak vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, Ömer Durak aynı tabancayı başına dayayarak ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 4 çocuk annesi Semra Durak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durumunun ciddiyeti koruduğu bildirilen Ömer Durak’ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

DÜN GÖZALTINA ALINMIŞ

Ömer Durak'ın dün uzaklaştırma kararını bozduğu gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındığı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı ifade edildi.

“KIZILTEPE BENDEN KORKSUN”

Öte yandan Ömer Durak'ın sosyal medyada paylaştığı bir görüntü dikkati çekti. Durak, görüntüde arabanın içinde torpido gözündeki paraları yırtıp camdan dışarı atarken, “Daha da var. Çoktur. Arabanın göğsü doludur. Başıma siyah takke koymuşum. Kızıltepe bundan sonra benden kendini muhafaza etsin. Kızıltepe’yi yıkacağım, Kızıltepe’ye kadar para yırtsam sonu gelmez. Para beni bulmaya mahkumdur. Kurtuluşu yok” ifadelerini kullanıyor.
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