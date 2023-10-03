Samanyolu Haber /Spor / Barcelona, genç yıldızı Lamine Yamal ile sözleşme yeniledi /03 Ekim 2023 00:13

Barcelona, genç yıldızı Lamine Yamal ile sözleşme yeniledi

Barcelona, Lamine Yamal'ın sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Oyuncunun serbest kalma bedeli olarak 1 milyar Euro olduğu söyleniyor.

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Sözcü'de yer alan habere göre İspanyol ekibi Barcelona, genç futbolcusu Lamine Yamal ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 16 yaşındaki kanat oyuncusu Yamal ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Yamal’ın sözleşmesinde Pedri ve Gavi’de olduğu gibi 1 milyar Euro’luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

LA LIGA TARİHİNE GEÇMİŞTİ

Geçen sezon mayıs ayında Real Betis karşısında sonradan oyuna giren Yamal, 15 yıl 290 günle La Liga tarihinin en genç forma giyen oyuncusu olarak tarihe geçmişti.

Barcelona’nın oyuncu yetiştirme merkezi La Masia’dan çıkan genç yıldız geçtiğimiz günlerde Ramos’a kendi kalesine attırdığı golle gündem olmuştu.
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