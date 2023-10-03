Barcelona, genç yıldızı Lamine Yamal ile sözleşme yeniledi

Yamal’ın sözleşmesinde Pedri ve Gavi’de olduğu gibi 1 milyar Euro’luk serbest kalma maddesi bulunuyor.





Sözcü'de yer alan habere göre İspanyol ekibi Barcelona, genç futbolcusu Lamine Yamal ile sözleşme yeniledi.Kulüpten yapılan açıklamada, 16 yaşındaki kanat oyuncusu Yamal ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.Geçen sezon mayıs ayında Real Betis karşısında sonradan oyuna giren Yamal, 15 yıl 290 günle La Liga tarihinin en genç forma giyen oyuncusu olarak tarihe geçmişti.Barcelona’nın oyuncu yetiştirme merkezi La Masia’dan çıkan genç yıldız geçtiğimiz günlerde Ramos’a kendi kalesine attırdığı golle gündem olmuştu.