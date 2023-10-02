Anne ve babaları tutuklanan beşizler ortada kaldı

Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KHK’lı Abdülkadir ve Nurcan Arslan çifti Edirne’de çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığını duyurdu.





Çiftin 7 yaşında olan beşizleri ve 13 yaşındaki çocukları ise ortada kaldı. Bir süre karakolda bekleyen çocukları akrabaları alarak İstanbul’a götürdü.





Anne ve babalarından ayrılan çocukların feryadı ise yürekleri dağladı.





Tutsak Bebekler adlı sosyal medya hesabının paylaştığı görüntülerde, gözyaşlarına boğulan çocukları akrabaları sakinleştirmeye çalışıyor.









Hesaptan yapılan paylaşımda ise şu ifadeler kullanıldı, “BİR AİLE DRAMI daha! derken abartmıyoruz.





Dayanabilen çocukların halini izlesin. Anne ve babalarından koparılan, yalnız bırakılan 13 yaşındaki Vildan ve 7 yaşlarındaki beşiz kardeşlerin haline yürek dayanmıyor.





Çocukların ebeveynlerinden ayrılık anları buz dağının görünen küçük bir kısmı.





AİHM’nin bir kez daha suç olmadığını tescillediği fiiller nedeniyle ceza verilen Abdülkadir ve Nurcan Arslan çifti dün tutuklanarak Edirne L Tipi Cezaevi’ne gönderildi.





Çocuklar daha fazla hasar almadan acilen anne babalarına kavuşmaları gerekiyor. Bu çocukların sesi olur musunuz?”





Abdülkadir Arslan, daha önce bir KHK ile kapatılan bir dershanede görev yaptığı ve eşinin ise ev hanımı olduğu belirtildi.





Her ikisi de Gülen cemaati mensubu oldukları iddiasıyla terör örgütü üyeliğinden yargılandılar. Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yargılandıkları davalarda Abdülkadir Arslan’a 9 yıl, eşine ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Çiftin dosyası Yargıtay’da bulunuyor.





Çiftin suçlandıkları fiillerin uluslararası hukuk tarafından suç sayılmadığı geçtiğimiz hafta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) ‘Yalçınkaya Kararı’ ile tescillenmişti.





Öte yandan Adanalı Arslan çiftinin 15 Temmuz’dan 1 ay önce doğan beşiz çocukları ulusal medyada haber olmuştu.