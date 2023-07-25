Samanyolu Haber /Dünya / Ürdün, o ülkeden kalkan İHA'yı düşürdü /25 Temmuz 2023 07:24

Ürdün, o ülkeden kalkan İHA'yı düşürdü

Ürdün ve Suriye askeri yetkililerinin bölgedeki uyuşturucu kaçakçılığını görüştüğü toplantıdan bir gün sonra Amman, sınır komşusundan kendi topraklarına iki kilo kristal metamfetamin taşıyan insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.

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Ürdün ordusu, Suriye'den kendi sınır bölgesine uyuşturucu taşıyan bir insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

Açıklamada iki kilo kristal metamfetamin taşıyan İHA'nın sınırın Ürdün tarafında durdurulduğu belirtildi; benzer olayın son haftalarda üçüncü kez yaşandığı hatırlatıldı.

Olay, Ürdün ve Suriye'den ordu ve güvenlik şeflerinin kaçakçılık sorununu engellemenin yollarını görüşmek üzere Amman'da bir araya gelmelerinden bir gün sonra meydana geldi.

Ürdün, Şam'ın verdiği sözlere rağmen yasadışı ticareti engellemeye yönelik adım atmadığını söylüyor.

Amman yönetimi, Suriye ordusu içindeki birlikler tarafından korunduğunu söylediği İran yanlısı milisleri, sınırlarından Körfez pazarlarına uyuşturucu kaçakçılığı yapmakla suçluyor.

Ordu ve güvenlik güçleriyle bağlantılı İran destekli milislerin suç ortaklığını reddeden Şam ise kaçakçılığı engellemek için elinden geleni yaptığını ve güneydeki kaçakçı çetelerini çökertmeye devam ettiğini bildiriyor.

ABD, Suriye'nin milyarlarca dolarlık uyuşturucu ticaretinin bölgedeki ana merkezi haline geldiğine dikkat çekiyor.

Suriye, Arap ve Batı ülkeleri tarafından ve bağımlılık yapan amfetamin captagon gibi uyuşturucu maddeleri üretmek ve Ürdün üzerinden Körfez ülkelerine yönelik kaçakçılığı organize etmekle suçlanıyor.

Suriye ve Ürdün’ün 375 kilometre uzunluğunda ortak sınırı bulunuyor.

İlişkilerin normalleştirilmesi için şart

Suriye ve Ürdün ordu ve istihbarat servisleri yöneticileri, ortak sınırda uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele etmek amacıyla toplantı düzenledi.

Ürdün’ün başkenti Amman’daki toplantıda, uyuşturucu tehdidine karşı üretim ve kaçakçılık kaynakları ile mücadelede yapılacak işbirliği ayrıntılı bir şekile masaya yatırıldı.

Amman'da 1 Mayıs'ta düzenlenen Suriye konulu toplantıda iki ülke arasında konuyla ilgili ortak bir komite kurulması kararlaştırıldı.

Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, Irak ve Suriye dışişleri bakanlarının bir araya gelerek, Şam ile ilişkilerin normalleştirilmesi sürecini görüştü.

Bu toplantıda Arap ülkeleri iç savaşta tahrip olan Suriye’ye yardım için Şam yönetiminin uyuşturucuyla kararlı bir şekilde mücadele etmesini şart koşmuştu.
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