Samanyolu Haber /Dünya / Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin, Suudi mimar ile evlendi /02 Haziran 2023 07:20

Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin, Suudi mimar ile evlendi

Ürdün'de Kral 2. Abdullah'ın en büyük oğlu Veliaht Prens Hüseyin, Suudi mimar Racva Al Seyf ile evlendi. Düğüne çok sayıda devlet lideri ve işadamı katıldı.

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Ürdün'de Kral 2. Abdullah'ın en büyük oğlu Veliaht Prens Hüseyin, Suudi kraliyet ailesine çok yakın zengin bir işadamının kızı mimar Racva Al Seyf ile evlendi.

Başkent Amman'daki Zahran Sarayı'nda nikah töreni düzenlendi.

Üç gün süren tarihi düğüne dünya kraliyet ailesinin çok sayıda üyesinin yanı sıra siyasi liderler ve iş insanları da katıldı.

Konuklar arasında Amerika Birleşik Devletleri First Lady'si Jill Biden, Hollanda Kral ve Kraliçesi, eşi Kraliçe Sofia ile birlikte gelen İspanya Kralı Juan Carlos I ve Galler Prensi William ile eşi Kate de yer aldı.

Uzmanlar, düğünün 'yoksul' Ürdün ile 'zengin' Suudi komşusu arasında yatırım ve refaha dönüşebilecek bir yakınlaşmanın başlangıcı olabileceğini söylüyor.

Ülkede perşembe günü resmi tatil ilan edildi. Yoğun güvenlik önlemleri arasında çiftin konvoyunu selamlamak için onbinlerce kişi toplandı. Ayrıca düğün boyunca ücretsiz konserler ve kültürel etkinlikler düzenlendi.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kral 2. Abdullah'ın Suudi Arabistanlı gelin Racva Al Seyf'e prenseslik unvanı verdiği bildirildi.

Kral 2. Abdullah'ın, Prens Hüseyin (29), Prens Haşim (18), Prenses İman (27) ve Prenses Selma (23) olmak üzere 4 çocuğu bulunuyor.

Veliaht Prens Hüseyin, Georgetown Üniversitesi'nden mezun oldu, orduya katıldı ve BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayla dünya çapında tanınırlık kazandı.

Prens Hüseyin bin Abdullah, Anayasa'nın 28. maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği üzere Ürdün tahtının meşru varisi konumunda.
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