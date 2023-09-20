Samanyolu Haber /Gündem / Uyuşturucu şüphelisi jandarmaya ateş açtı: 1 astsubay şehit /20 Eylül 2023 20:14

Uyuşturucu şüphelisi jandarmaya ateş açtı: 1 astsubay şehit

Osmaniye’de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda şüphelinin açtığı ateşte Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt şehit olurken 1 teğmen ile 1 astsubay yaralandı. Jandarmaya ateş açan şüpheli ise sağ yakalandı.

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TR724'te yer alan habere göre Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fakıuşağı Mahallesi 45012 Sokak’ta uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen Adil D.’nin evine operasyon düzenledi. Eve gelen ekipleri gören Adil D., askerlerin üzerine ateş açtı. İlk ateşte Teğmen Şule Erdoğdu ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Baysal yaralandı.

Çağırılan ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Bozkurt, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Hatay nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Astsubay Hasan Bozkurt’un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Yaralı Teğmen Erdoğdu ile Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Baysal’ın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda şüpheli Adil D. de sağ yakalanıp, gözaltına alındı. Adil D., sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

BAKAN YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Milletimizin başı sağ olsun. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen adli arama faaliyetinde, A.D. adlı şüpheli şahıs tarafından açılan ateşte, Jandarma Teğmen Şule Erdoğdu ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Baysal hafif yaralandı. Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt ise ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kahraman Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt maalesef kurtarılamayarak şehit oldu. Acımız büyük. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, kahraman jandarmamıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun, yaralı jandarmalarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.
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