Samanyolu Haber /Teknoloji / Uzayda bugüne kadar görülen en büyük patlama! /13 Mayıs 2023 00:53

Uzayda bugüne kadar görülen en büyük patlama!

Gökbilimciler bugüne kadar kayda geçen en büyük kozmik patlama olduğu değerlendirilen AT2021lwx'nın keşfedildiğini duyurdu.

SHABER3.COM

Gökbilimciler bugüne kadar kayda geçen en büyük kozmik patlama olduğu değerlendirilen AT2021lwx'nın keşfedildiğini duyurdu.

Hakemli bilimsel dergi Monthly Notices of the Royal Astronomical Society'de de yayınlanan verilere göre, enerjisi biten büyük yıldızların şiddetli şekilde patlaması olarak adlandırılan herhangi bir "süpernova" dan 10 kat daha parlak olan ve üç yıldan fazla süren patlama, Southampton Üniversitesi'nden Astronom Dr. Philip Wiseman öncülüğündeki bilim insanları tarafından fark edildi.

NADİR BİR OLAY MEYDANA GELDİ

İlk olarak 2020'de, gökyüzündeki ani parlaklık artışlarını gözlemleyen California merkezli Zwicky Transient tarafından tespit edilen AT2021lwx'nın ilk etapta dikkat çekmediği, ancak takip mesafesi kısaldıkça nadir bir olayın meydana geldiğinin fark edildiği öğrenildi.

PATLAMA, 8 MİLYAR IŞIK YILI UZAKLIKTA

Süper kütleli bir kara delik tarafından yutulan dev bir gaz bulutunun neden olduğu değerlendirilen patlamanın 8 milyar ışık yılı uzaklıkta kayda geçtiği açıklandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Uzayda bugüne kadar görülen en büyük patlama! Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:02:11