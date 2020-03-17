Uzman doktordan kritik açıklama

Bilim dünyasının konuştuğu bir diğer konu ise bir kişinin ikinci kez koronavirüse yakalanıp yakalanmayacağı.İngiltere'de bilim insanları, hükümetin bilim başdanışmanı tarafından gündeme getirilen “sürü bağışıklığı” stratejisi kapsamında bu hastalığa yakalanan kişilerin ikinci kez virüs kapma ihtimali olup olmadığını tartışıyor.





Japonya'da geçen ay iyileştiği açıklanan bir koronavirüs hastasının testlerinin yeniden pozitif çıktığının açıklanması endişeye neden olmuştu.





Başdanışman Patrick Vallance, bazı kişilerin ikinci kez enfeksiyon hastalıklarına yakalanabildiğini ancak bunun nadir görülen bir durum olduğunu söyledi. Vallace, bunun koronavirüste de görülebileceğine dair bir bulgu olmadığı iddiasında bulundu.





Sağlık konularındaki başdanışman Prof. Chris Whitty de uzun dönemli bir bağışıklık söz konusu olmasa bile normalde kısa dönemli bir bağışıklık görüleceğini söyledi.





Leeds Üniversitesi öğretim üyesi, viroloji uzmanı Prof. Mark Harris ise yeniden enfeksiyonun çok olası olmadığını ancak bilimsel literatürde hayvanlarda, özellikle de yarasalarda tekrar eden koronavirüs vakaları olduğuna ilişkin veriler olduğunu ifade edildi.





Brighton ve Sussex Tıp Fakültesi'nden Prof. Jon Cohen ise şunları söyledi:





"Bu sorunun yanıtını henüz bilmiyoruz. Çünkü elimizde henüz bir antikor testi yok. Fakat genel anlamda, diğer viral enfeksiyonlara dayanarak hastalığa yakalanan bir kişinin bağışıklık geliştireceğini ve yeniden aynı hastalığı geçirmeyeceğini söyleyebiliriz. Her zaman istisnalar olabilir ve bu da makul bir beklentidir."