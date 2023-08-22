Samanyolu Haber /Dünya / Wagner isyanından sonra Prigojin ilk kez görüntü paylaştı /22 Ağustos 2023 00:10

Wagner isyanından sonra Prigojin ilk kez görüntü paylaştı

Rus özel güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus yönetimine karşı gerçekleştirdiği isyanın ardından ilk defa görüntü paylaşımında bulundu.

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Prigojin, “Wagner'in tahliyesi” adlı Telegram kanalında paylaşılan görüntüde, Rusya'yı Afrika dahil tüm kıtalarda “daha da büyük hale” getirdiklerini belirtti.

Görüntülerde, 50 dereceyi aşan sıcaklıkta bulunduklarını söyleyen Prigojin, “Adalet ve mutluluk! IŞİD, El Kaide ve diğer haydutların hayatını Afrika halkı için bir kabusa çeviriyoruz.” ifadesini kullandı.

İSYAN BAŞLATMIŞTI

Prigojin, beraberindeki savaşçılarla haziranda Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun araya girmesiyle sona ermişti.

Rusya-Afrika Zirvesi’nin yapıldığı St. Petersburg’da 27 Temmuz’da Afrikalı yetkililerle görüşen Prigojin, 29 Temmuz'da Afrique Media TV kanalına yaptığı açıklamada, Afrika ülkelerindeki Wagner savaşçılarının sayısını artırmaya hazır olduklarını söylemişti.
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