Wagner Nijer'e ulaştı

SAMANYOLUHABER.COM-MOSKOVA





Nijer'de 26 Temmuz'da gerçekleşen askeri darbenin ardından ülke hem Afrika kıtasını hem de dolaylı olarak tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Dünyanın en büyük uranyum üreticisi ve Batılı ülkeler için önemli bir müttefik olan Nijer, darbenin ardından Fransa ile askeri işbirliğine son verdi.





Rus basınına yansıyan haberlere göre, Nijer’in bu gelişme sonucunda özel askeri şirket Wagner ile yeni bir sözleşme imzalandığı ve Wagner birimlerinin bu ülkeye ulaştığı iddia edildi.

Wagner özel askeri birlik başkanı Yevgeny Prigojin'in ülkedeki darbeden hemen sonra Nijer temsilcileriyle görüştüğü biliniyor.





Bir hafta süre tanınmıştı





Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), darbeyle iktidara gelen Cumhurbaşkanı Bazum'un serbest bırakılmasını talep etti ve talebin bir hafta içinde karşılanmaması halinde askeri müdahale tehdidinde bulundu. Ültimatom bu öğleden sonra sona eriyor. Soufan Center bölge uzmanlarından Wassim Nasr, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, Nijer'de hükümeti devirerek iktidarı devralan "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" Başkan Yardımcısı General Salifou Mody'nin, Mali'de Wagner temsilcileriyle görüştüğünü belirtti.??Nasr, Wagner temsilcileriyle yapılan görüşmede Mody'nin, Nijer'e olası askeri müdahaleye karşı Wagner'den destek istediğini kaydetti.

Mali ve Fransız basını, Nijerli cunta yönetimi temsilcilerinin, Wanger temsilcileriyle Mali'de buluştuğunu açıklamıştı.