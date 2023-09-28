Samanyolu Haber /Gündem / Wagner uçağı kaza yaptı: 140 kişi hayatını kaybetti /28 Eylül 2023 15:51

Wagner uçağı kaza yaptı: 140 kişi hayatını kaybetti

Rus paralı asker grubu Wagner'e ait askeri uçağın havalimanında pistten çıkması sonucu 140 kişi hayatını kaybetti.

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Mali'de, Rus paralı asker grubu Wagner'e bağlı Ilyushin IL-76 askeri nakliye uçağı, inişi sırasında önce pistten çıktı ardından alev aldı. Mali ve Wagner mensuplarını taşıyan uçak kazasında 140 kişi hayatını kaybetti.

Olay anına ilişkin yayımlanan görüntülerde, inişi sonrası pistte ilerlemeye devam eden uçak, kalan pist uzunluğunda durmayı başaramadı ve çevre yolunu geçerek setten düştü.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre düştükten sonra alev alan uçakta ölenler arasında bir Rus pilotun da olduğu belirtildi. Kazanın uçağın yakıt deposundaki bir arızadan kaynaklanmış olabileceği belirtilirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Mali’de bulunan Gao Havaalanı, Malili askerler, Wagner paralı asker grubu ve BM istikrar misyonu askeri personeli tarafından kullanılıyor. Uçağın daha önce Wagner Grubu'na ait olduğu ve kazadan yaklaşık bir hafta önce hava kuvvetlerine teslim edildiği biliniyor.

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Wagner'e yakın 'Gri Bölge' isimli Telegram kanalından yayınlanan açıklamada, "Uçağın Wagner Grubu'na ait olduğuna dair söylentiler var. Ancak bu doğru değil" denildi.

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