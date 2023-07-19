Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp çöktü mü, neden girilmiyor? /19 Temmuz 2023 23:49

WhatsApp çöktü mü, neden girilmiyor?

Dünyanın en fazla kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın çöktüğü iddia edildi. Bazı kullanıcılar son görülme ve mesaj göndermede sorun yaşadığını belirtti. WhatsApp'a neden girilmiyor? WhatsApp ne zaman düzelecek? İşte tüm detaylar...

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Sözcü'de yer alan habere göre Facebook bünyesinde bulunan WhatsApp uygulamasında akşam saatlerinde sorunlar yaşandı.

Kullanıcılar WhatsApp’tan yazılan mesajların karşı tarafa iletilmemesi sorun yaşadığını bildirdi.

Özellikle Twitter üzerinden WhatsApp'ta yaşanan sorunla ilgili binlerce paylaşım yapıldı.

WhatsApp'taki sorun hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’dan ilk açıklama geldi. Sayan, “Whatsapp servislerinde global kaynaklı kesintiler yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir. Durum Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından takip edilmektedir” ifadelerini kullandı.
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