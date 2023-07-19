WhatsApp çöktü mü, neden girilmiyor?

Sözcü'de yer alan habere göre Facebook bünyesinde bulunan WhatsApp uygulamasında akşam saatlerinde sorunlar yaşandı.



Kullanıcılar WhatsApp’tan yazılan mesajların karşı tarafa iletilmemesi sorun yaşadığını bildirdi.



Özellikle Twitter üzerinden WhatsApp'ta yaşanan sorunla ilgili binlerce paylaşım yapıldı.



WhatsApp'taki sorun hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



RESMİ AÇIKLAMA GELDİ



Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’dan ilk açıklama geldi. Sayan, “Whatsapp servislerinde global kaynaklı kesintiler yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir. Durum Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından takip edilmektedir” ifadelerini kullandı.