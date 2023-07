Kuzey Kore sınırını geçerken kahkaha atmış

Pentagon yetkilileri de, diğer bir ABD'li askerin King’i yakalamak için arkasından koştuğunu ancak yetişemediğini bildirdi.









Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Jean-Pierre, Kuzey Kore sınırını geçen ABD askeri Travis King’in durumuyla ilgili Beyaz Saray, Savunma ve Dışişleri bakanlıkları ile Birleşmiş Milletler’in (BM) birlikte çalıştığını kaydetti.Sözcü'de yer alan habere göre Jean-Pierre, King’in durumu ve tam olarak nerede olduğuyla ilgili bilgileri toplamaya devam ettiklerini belirterek, henüz bu konuda bir şey söylemek için erken olduğunu ve bu bilgileri saptamanın zaman alabileceğini ifade etti.ABD yönetiminin, King’in güvenliği ve ülkeye dönüşü için aktif olarak çalıştığını vurgulayan Jean-Pierre, (ABD’nin Kuzey Kore ile resmi diplomatik ilişkisi olmamasından ötürü) İsveç ve Güney Kore üzerinden King’in durumuyla ilgili yetkililerle temas halinde olduklarını söyledi.Jean-Pierre, İsveç’in bu kapsamda bir bilgiye ulaşıp ulaşmadığıyla ilgili soruya ise şu an için paylaşacak herhangi bir bilgileri olmadığı yanıtını verdi.23 Yaşındaki ABD askeri King'in Kuzey Kore sınırını geçmesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. CBS'e konuşan turist grubundan bir görgü tanığı, King'in üzerinde sivil elbiselerle Kuzey Kore sınırını koşarak geçtiğini, bu esnada yüksek sesle kahkahalar attığını ifade etti.Aynı grupta yer alan Yeni Zelandalı bir turist ise Associated Press’e yaptığı açıklamada, turistlerin serbest şekilde dolaşırken bir kişinin Kuzey Kore tarafına doğru koşarak gittiğini gördüğünü anlattı.King'in, Kuzey Kore sınırını kendi isteğiyle izinsiz şekilde geçmesi, zaten gergin olan iki ülke ilişkilerindeki sorunları da tekrar gündeme getirdi.ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi’nin Demokrat üyesi Adam Smith, CNN’e yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’nin bir ABD askerini gözaltına almasının, iki ülkenin diplomatik ilişkileri sürdürmemesi nedeniyle ciddi bir sorun oluşturduğunu söyledi.Smith, “Bir ABD askeri Kuzey Kore’de tutulursa, önceliğimiz onun geri dönüşünü sağlamak olmalıdır.” ifadesini paylaştı.Askeri hukuk davalarında uzmanlaşmış bir hukuk firmasından avukat Sean Timmons, Associated Press’e, King’in kendisini siyasi baskı veya zulümden kaçan meşru bir sığınmacı olarak sunmaya çalışması halinde, kalıp kalmayacağına Kuzey Kore'nin karar vereceğine dikkati çekti.Timmons, Kuzey Kore tarafından gözaltında tutulduğuna inanılan King için, “Ne yapmak istedikleri, liderlerinin kaprislerine bağlı olacak.” şeklinde konuştu.Güney Kore’deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı (UNC) da Twitter hesabından dün yaptığı paylaşımda, Güney ve Kuzey Kore arasındaki fiili sınır köyü Panmunjom’a düzenlenen turistik bir tur esnasında ABD'li bir sivilin “izinsiz ve isteyerek” Kuzey Kore sınırını geçtiğini duyurmuştu.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, söz konusu kişinin ABD askeri olduğunu ve sınırı “isteyerek ve izinsiz” olarak geçtiğini doğrulamış, “Askerimizin iyi olduğu konusunda kesinlikle çok endişe duyuyorum.” ifadesini kullanmıştı.Daha sonra ortaya çıkan ayrıntılarda, 23 yaşında Travis King adlı askerin, Güney Kore'de bir gece kulübünde bir sivili darp etmekten ve polis aracını tekmelemekten 2 aya yakın hapis cezası aldığı, 10 Temmuz'da bırakılarak disiplin cezasıyla yüzleşmek üzere Texas eyaletinde bulunan Fort Bliss askeri üssüne geri gönderilmek istendiği belirtilmişti.King'in, asker eşliğinde getirildiği havaalanında uçağın kapısından pasaportunu kaybettiği gerekçesiyle geri döndüğü, daha sonra havaalanından ayrılarak turistlerin yer aldığı Kuzey ve Güney Kore arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) olan fiili sınır köyü Panmunjom’a düzenlenen tura katıldığı aktarılmıştı.King'in DMZ turist grubuna nasıl katıldığı, sınırı niye geçtiği ve şu an akıbetinin ne olduğu bilinmiyor. ABD'li yetkililer, Kuzey Kore'den bilgi talep ettikleri halde şu ana kadar kendilerine herhangi bir dönüş olmadığını kaydediyor.Aralarında diplomatik ilişki bulunmayan ABD ile Kuzey Kore’nin konuya ilişkin görüşmeleri hangi yoldan gerçekleştireceği bilinmiyor.