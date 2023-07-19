Samanyolu Haber /Dünya / Getir, Fransa’da kepenk kapattı /19 Temmuz 2023 23:13

Getir, Fransa’da kepenk kapattı

Hızlı teslimat devi Getir, Çarşamba günü itibariyle Fransa pazarındaki varlığını sonlandırdı.

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BBC News'ten Hugh Schofield'in haberine göre rekabet noktasında şikayetlerin hedefi olan şirket, 1 Temmuz'da geçirilen yasa ile mağaza olma özelliğini yitirmiş ve depo olarak sınıflandırılmıştı.

Getir'den yapılan açıklamada, çekilme kararının, aleyhte yapılan düzenlemeler ve oluşan ekonomik iklim sonrası kaçınılmaz hale geldiği kaydedildi.

Paris Belediye Başkan Yardımcısı Emmanuel Grégoire bu kararla karanlık depolar olarak adlandırdıkları sistemin "sona erdiğini" söyledi.

Getir ve Gorillas’ın ülkeden çekilmesi 1300 kişinin işini kaybetmesi anlamına geliyor.

2015’te Türkiye’de kurulduktan sonra dünyaya açılan Getir en son Aralık 2022’de Alman teslimat şirketi Gorillas’ı 1,2 milyar dolara satın almıştı.

Covid-19 pandemisiyle birlikte ciroları büyük oranlarda artan hızlı yemek dağıtım şirketleri, sokağa çıkma yasaklarının bitmesiyle birlikte talepte büyük bir daralmayla karşı karşıya kaldı.

Dünya genelinde faizlerin artmaya başlaması da yatırımcıların, zarar ederek büyüyen yeni teknoloji şirketlerine dair iştahlarını azalttı.

İspanya'daki operasyonlarını da sonlandırıyor

İspanya’nın en büyük işçi sendikası CCOO, Getir’in İspanya’daki faaliyetlerine son vereceğini ve 1.560 çalışanının tamamını işten çıkaracağını açıklamıştı.

Sendika, bu kararın, Getir’in son yatırım turunda umduğu kadar fon bulamaması üzerine alındığını duyurmuştu:

CCOO “Getir’in İspanya’da nasıl büyüyeceği veya nasıl bir pazar stratejisine sahip olacağı konusunda hiçbir fikri olmayan, felaket iş yönetimini kınıyoruz Bundan en büyük zararı işçiler görecek.” açıklamasını yapmıştı.

Getir, BBC Türkçe'ye gönderdiği yazılı açıklamada "29 Haziran 2023 tarihinde İspanya'da toplu işten çıkarma prosedürünü başlattığımızı çalışanlarımızın yasal temsilcilerine ilettik" demişti:

"Müzakereler sırasında İspanya'daki operasyonumuz ile ilgili diğer tüm olasılıkları da değerlendirmek için gereken azami özeni göstereceğiz. Müzakere sürecine olan saygımız nedeniyle gerekli açıklamayı sürecin tamamlanmasının ardından yapacağız."

İspanya’da İngiliz teslimat devi Deliveroo’nun piyasadan çekilmesinin ardından Getir’in rakipleri Glovo, Just Eat ve Uber Eats pazar paylarını artırmış, Getir ise geride kalmıştı.
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