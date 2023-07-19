Beşiktaş’ın yeni transferi Lyanco, İstanbul’a geldi

Beşiktaş, bu transfer için Southampton ile ortak kulüp sahibi olan Göztepe’ye bir oyuncu gönderecek.





Lyanco Vojnovic, ailesiyle değerlendirdiği transfer teklifine olumlu yanıt verdi. Southampton kulübü de 2025’te kontratı bitecek futbolcuya yapılan teklifi kabul etti. Beşiktaş, İngiliz ekibine iki taksitte ödenecek şekilde 4 milyon Euro önermişti. Bu teklifin bir miktar artırıldığı öğrenildi. Beşiktaş’ın, Lyanco ile biri opsiyonlu dört yıllık kontrat imzalayacağı, 2 milyon Euro dolayında garanti ücret vereceği ifade ediliyor.





Sözcü'de yer alan habere göre Beşiktaş’ın Southampton’dan kadrosuna katmak için anlaşmaya vardığı yeni stoperi Lyanco, İstanbul’a geldi.Siyah-beyazlı kulüp, Lyanco’yu kiralık olarak kadrosuna katmak için Southampton ile 2 milyon kiralama bedeli ve 4 milyon Euro zorunlu satın alma maddesi ile anlaşmaya vardı.Geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 30 resmi maça çıkan Lyanco Vojnovic bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.