WSJ: Rusya ve İran İHA üretimi yapacak

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA





The Wall Street Journal'ın güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Rusya ve İran insansız hava aracı üretimi için ortak bir fabrika girişimine başladı.





Kaynakların verdiği bilgiye göre, işletmenin Rusya'da olması ve yılda en az 6 bin İran tasarımı insansız hava aracı üretmesi gerekiyor.





24 Şubatta Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş sonrası Kiev ve Batı medyası, İran insansız hava araçlarının Rusya'ya teslim edildiği iddialarını defalarca dile getirdi. Hem Moskova hem de Tahran bu haberlerin doğru olmadığını belirtiyor.