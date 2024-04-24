Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş gazeteci bir yemeği bile çok gördü: 'Evde 3 liraya mal edebileceğiniz şeyler' /24 Nisan 2024 16:42

Yandaş gazeteci bir yemeği bile çok gördü: 'Evde 3 liraya mal edebileceğiniz şeyler'

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Nasuhi Güngör, “Neden biz toplum olarak son 10 yılda çılgınlar gibi dışarıda yemek yiyoruz? Evde 3 liraya mal edebileceğiniz şeyler...” dedi.

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Gıda fiyatları, dünyada gerileme eğilimi gösterirken Türkiye'de ortalamanın üstünde seyrediyor. Türkiye TÜİK verilerine göre, gıda enflasyonunda Venezuela ve Lübnan'ı da geride bırakarak dünyada 3. sırada.

Buna göre, Türkiye'nin önünde yalnızca Arjantin ve Zimbabwe bulunuyor.

Ancak tüm bu veriler iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Nasuhi Güngör’ü ikna edebilmiş değil. 

Habertürk canlı yayınında konuşan Güngör, şu ifadeleri kullandı:

“Neden biz toplum olarak son 10 yılda çılgınlar gibi dışarıda yemek yiyoruz? Evde 3 liraya mal edebileceğiniz şeyler.”
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