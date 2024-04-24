Almanya'da 2000 sonrası bir ilk: Emekli zammı enflasyonu katladı

Alman hükümeti emekli maaşlarına yüzde 4,57 zam yapılmasını öngören düzenlemeyi onayladı.







Alınan zam kararı, 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek. Böylece Almanya'da 2000 yılından beri emeklilere ilk kez yıllık enflasyonun üzerinde bir oranda zam yapılmış olacak.





Almanya'da Mart ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 2,2 olarak kayıtlara geçmişti.





Emeklilere yönelik zam oranı, beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Çalışma Bakanı Hubertus Heil bunun büyük oranda Almanya'daki ciddi ücret artışıyla bağlantılı olduğunu belirtti.





Geçen sonbaharda yapılan tahminlerde yüzde 3,5'lik emekli zammı öngörülüyordu.





Yeniden birleşme sonrası bir ilk

Ayrıca Almanya'da 1990 yılındaki birleşmeden sonra ilk kez ülkenin tamamındaki emekliler için aynı zam oranı geçerli olacak.





Almanya'da geleneksel olarak eski Doğu Almanya topraklarındaki emeklilerin maaşı, eski Batı Almanya'daki emekli maaşının altında kalıyordu.





Ancak son yıllarda eski Doğu Almanya'daki emeklilere çok daha yüksek oranda zam yapılması, geçen sene ülke genelinde emekli maaşını aynı seviyeye taşımıştı.





Geçen yıl eski Batı Almanya'da emekli maaşlarına yüzde 4,39 zam yapılırken bu oran eski Doğu Almanya'da yüzde 5,86'ydı. Bu fark, Doğu'da genel olarak ücretlerin daha hızlı artmasından kaynaklanıyordu.





Çalışma Bakanı Heil, 34 yıl sonra emekli maaşının ülke genelinde eşitlenmesinin Almanya için bir "kilometre taşı" olduğunu ifade etti.





Yaklaşık 84 milyonluk nüfusa sahip Almanya'da 21 milyonu aşkın emekli bulunuyor.