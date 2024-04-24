Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye üç günlük ziyaret gerçekleştirdi. Steinmeier'in ilk ziyareti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oldu. Ziyaretinin son gününde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Steinmeier'e Ankara'da karşılama töreni düzenlendi.







Saat 13.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen Steinmeier, Erdoğan tarafından törenle karşılandı.





Erdoğan, Steinmeier'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan, aracından inen Steinmeier'i "Naber, how are you?" sözleriyle selamladı. O sözler sosyal medyada gündem oldu.