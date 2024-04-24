Samanyolu Haber /Gündem / CNN'de Bakan Şimşek'i terleten sorular /24 Nisan 2024 17:47

CNN'de Bakan Şimşek'i terleten sorular

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CNN'in ünlü programcısı Richard Quest’e konuştu. Quest'in, Şimşek'e ekonomiyle ilgili sorduğu sorular gündeme oturdu.

SHABER3.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CNN'in ünlü programcısı Richard Quest ile röportaj yaptı.

Richard Quest'in Şimşek'e yönelttiği sorular, özellikle enflasyonla ilgili verdiği mesajlarla birlikte gündeme oturdu.

'BORCUNUZU ŞİŞİRİYOR MUSUNUZ?'
Richard Quest, "Tüm bunları yolunuzdan sapmadan nasıl yapacaksınız? Borcunuzu şişiriyor musunuz? Kendi hükümetinizin yaptığı hasarı mı tamir ediyorsunuz?" gibi sorular sordu.

"ORTADA ABARTILACAK BİR ŞEY YOK, MALİ DİSİPLİNİ SAĞLIYORUZ"
Şimşek'in bu sorulara yanıtı ise şöyle oldu: "Uzun vadede, büyümeyle dezenflasyon birbirini naksetmiyor. Esasında, 20 sene önce enflasyonu düşürdüğümüzden bu yana geçen 20 yıllık periyotta, Türkiye'nin reel GSYİH artış oranını, önceki 20 yıla kıyasla yaklaşık 1,5 yükselttik. Sürdürülebilir yüksek büyüme oranları yakalamanın en iyi yolu fiyat istikrarıdır. Türkiye'nin GSYİH'sinin borcuna oranı, yüzde 29,5; gelişmekte olan pazarlardaysa ortalama yüzde yüzde 69. Dolayısıyla ortada abartılacak bir şey yok. Mali disiplini sağlıyoruz. Şimdi adil olalım. Bakış açınıza saygı duyuyorum ama geçen sene bütçede ciddi delik yaratan büyük çaplı bir deprem yaşadık. Mali sağlığı tedavi etmekten kastım, deprem kaynaklı ortaya çıkan büyük harcama baskısıyla başa çıkmakla alakalı."

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