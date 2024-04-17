Samanyolu Haber /Gündem / Yanlış yere park eden AKP'li milletvekilin aracını şikayet ettiler, ceza aldılar! /17 Nisan 2024 19:22

Yanlış yere park eden AKP'li milletvekilin aracını şikayet ettiler, ceza aldılar!

AKP Yalova Milletvekili Meliha Akyol'un aracının yanlış yere park edilmesini canlı yayın yaparak protesto eden Recep Adıgüzel ve Berkant Fitoz adalet beklerken, "kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek ve yaymak" suçundan 18 bin TL para cezası ve 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Yalova'da yaşayan Recep Adıgüzel, AKP Milletvekili Meliha Akyol'a ait lüks otomobilin park yasağını ihlal etmesi üzerine polisi arayarak şikayetçi oldu. Fatih Caddesi'nde 21 Ağustos 2023 tarihinde meydana gelen olayda Adıgüzel 1 saat 45 dakika boyunca canlı yayın yaptı.

Yayında, "Geçtiğimiz cumartesi günü tam burada köprüde, bir esnaf arkadaşımıza 10 bin lira ceza kesildi. Ceza yazan polis, 'Kanunlar herkese eşittir' dedi. Bugün de vekilin arabası burada duruyor. Adaletin herkese eşit işlemesi lazım. 1.5 saattir bekliyorum bir tane trafik polisi gelip de ceza yazamadı. 20 kişi aradı bir tane trafik polisi getirtemedik. Adaleti bekliyorum. Eşitlik ise herkese eşitlik" demişti.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Berkant Fitoz ve Recep Adıgüzel hakkında açılan davada mahkeme, polis memurlarının aralarındaki konuşmayı kaydettikleri gereçekçesiyle, "kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek ve yaymak" suçundan ayrı ayrı 2 yıl 1 ay ve 17 bin 900 TL'lik vekalet ücretinin kendilerinden tahsiline karar verdi.

Recep Adıgüzel, karara itiraz edeceklerini, adalet beklerken ceza aldıklarını söyledi.
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