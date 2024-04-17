Samanyolu Haber /Gündem / Kanal kazısında göçük: Toprak altında kalanlar var /17 Nisan 2024 19:48

Kanal kazısında göçük: Toprak altında kalanlar var

Çanakkale'de kanal kazısında göçük meydana geldi. 2 işçinin toprak altında kaldığı belirtildi. Olayda kendi imkanlarıyla kurtulan işçi de hastaneye kaldırıldı.

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Kangırlı köyünde bir tarlanın kenarında su çıkarmak amacıyla iş makinesiyle başlatılan kanal çalışması sırasında yaşanan göçükte 3 işçi toprak altında kaldı.

Olayı gören kepçe operatörünün ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanlarıyla kurtulan 1 kişi, sağlık ekiplerince Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlilerinin de katılımıyla toprak altındaki 2 kişiye ulaşmak için başlatılan çalışma sürüyor.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk de olay yerine gelerek bilgi aldı.
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