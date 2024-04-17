Samanyolu Haber /Dünya / Hamas'tan Erdoğan açıklaması: Gurur duyduk /17 Nisan 2024 20:23

Hamas'tan Erdoğan açıklaması: Gurur duyduk

Hamas, Erdoğan'ın kendilerinden övgü dolu sözlerle bahsetmesinin ardından açıklama yayımladı. Açıklamada "Erdoğan'ın sözlerinden gurur duyduk" denildi.

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Hamas, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin halkını, özgürlükleri ve topraklarını kurtarmak amacıyla verdiği mücadeleyi savunması ve aldığı tutum ile bu konuda yaptığı açıklamalardan övgüyle söz etti. ,

Hamas, Erdoğan'ın AKP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmadan kısa bir süre sonra yazılı açıklama yaptı.

KUVÂYİ MİLLİYE BENZETMESİ

"Kardeş Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin halkına, özgürlük ve topraklarını kurtarma amacıyla verdiği mücadelesindeki tutumlarını çok değerli görüyoruz." ifadelerinin yer aldığı açıklamada Hamas, "Milli Mücadele sırasında Türkiye’deki Kuvayi Milliye ne ise Hamas da işte aynen odur" sözlerini takdirle karşılandıklarını ve bundan gurur duyduklarını kaydetti.

"CESUR BİR SES"

Hamas'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cesur açıklamaları ve onurlu duruşları, kardeş Türk halkının tarihi ve özgün konumunu somutlaştırmaktadır. Halkımız, Gazze Şeridi'ndeki insanlarımıza yönelik aldığı tutum ve halkımızın topraklarını özgürleştirme, oraya geri dönüş ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkını destekleme konusunda mücadelesinde, cesur bir ses olarak bu açıklamaları ezberleyecektir.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, AKP'nin grup toplantısında "Milli Mücadele sırasında Türkiye’deki Kuvayi Milliye ne ise Hamas da işte aynen odur. Bunu söylemenin de bir bedeli olduğunun elbette farkındayız" demişti.
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