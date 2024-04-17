Tasarruf önerisinde bulundu, hayatı kâbusa döndü!

Olay, 17 Mart'ta saat 21.00 sıralarında Bornova ilçesi Erzene Mahallesi 116/7 Sokak'taki 34 dairenin bulunduğu 8 katlı bir apartmanın sığınağında meydana geldi. İddiaya göre; 19 yıldır aynı binada oturan emekli Aysun Bodur, apartman toplantısında, bina masraflarının azaltılması için öneride bulundu.



Bodur, apartman görevlisi Maşallah Baltacı'nın bir süre önce emekli olduğunu, bu nedenle yarı zamanlı çalıştırılabileceğini ve buna göre prim ödenebileceğini gündeme getirdi. Bunun üzerine Baltacı, iddiaya göre; Bodur'a hakarette bulunup, küfrederek demir sandalye ile saldırdı. Bodur yaralanırken, araya diğer apartman sakinleri girdi.



"SALDIRINCA BİZ DE MÜDAHALE ETTİK"



Olayın görgü tanıklarından olan ve Baltacı'yı sakinleştirerek dışarı çıkaran apartman sakini İbrahim Saygılı (62), "Yaşananlardan sonra apartman görevlisi Maşallah Baltacı'nın sitede kalması ve hizmet vermeye devam etmesi, çok riskli. Daha sonra neler yapacağının garantisi yok. Olağan bir site toplantısıydı ama site görevlisi kişi, bir anda Aysun Hanım'a saldırdı. Konu da kendisini direkt ilgilendirmiyordu. Dolaylı bir şekilde sitenin ekonomik durumuyla ilgili konular konuşuluyordu. Aysun Hanım'a saldırınca biz de müdahale ettik ve kendisini dışarı çıkardık. Apartman görevlisi Baltacı, bu esnada 'Ya sen ya ben' diyerek tehdit ve küfürler savurup, duruyordu. Şu ana kadar yönetim olarak bir şey yapılmadı. Herhangi bir şey yapılmadığı gibi yönetime yeni seçilen kişilerden biri çekildi. Şu an bir yönetim bir boşluğu da var" diye konuştu.



ŞİDDETE PANKARTLI TEPKİ



Öte yandan sesini duyurmak isteyen Aysun Bodur, oturduğu daireye 'Burası, Ekin Sitesi. 19 yıldır burada yaşayan kadın site sakiniyim. 17 Mart 2024 akşamı site toplantısında emekli olan site görevlimiz için yeni çalışma alternatiflerini anlatırken, site görevlimiz tarafından küfürle hakarete uğradım, sandalye ile darbedildim. 'Ya sen ya ben' diyerek tehdit edildim. Site yönetimi, bu konuyla ilgili İş Yasası'nı halen uygulamamış. Site yönetimi, bu kişinin işine son vermeyerek şiddeti meşrulaştırmış, ortak olmuştur' yazılı pankart astı. Aysun Bodur, şu ifadeleri kullandı;



"SANDELYE BOYNUMA GELDİ, DARBE ALDIM"



*Apartman toplantısında yönetime giremesem de fikrimi söylemek istedim. Ancak bu sırada site görevlimiz oturduğu metal ayaklı sandalyeyi havaya kaldırarak, üzerime doğru yürüdü. 1 metre kala fark edip, refleks olarak sağa doğru kaydım ama yine de sandalye boynuma geldi, darbe aldım.



*Sandalye nedeniyle üzerimdeki yelekte yırtıklar oluştu. O darbeyle, oturduğum sandalyeyle beraber geriye doğru düştüm. Eğer düşmeseydim; ikinci, üçüncü darbeyi de çok net alma şansım vardı. Çünkü öngörülecek bir olay değildi. Herkes şaşkındı. Hemen onu tutmaya çalıştılar.



*Tutmaya çalışırlarken bile hem ciddi küfürler ediyor hem de halen bana vurmaya çalışıyordu. 'Ya sen ya ben' demiş; ama o kısmını duymadım çünkü şoktaydım. Hala sandalyeyle beraber yerde yatıyordum.



*Bu tehdidi duyan komşularım da olmuş. Hemen bu olayla ilgili tutanak düzenlendi. Ardından da eşimle şikayetçi olmak için polis merkezine gittik. Polisler, darp raporu almamız gerektiğini söyledi. Bunun üzerine hastaneye geçip, darp raporu aldık.



"BU KİŞİNİN BURADAN GİTMESİNİ İSTİYORUM"



Apartman yönetiminin kendisine saldıran apartman görevlisinin sözleşmesini feshetmesi gerektiğini vurgulayan Bodur, "Ama ne yazık ki yönetim böyle bir şey yapmadı. Hatta ertesi gün WhatsApp grubumuzdan sitemize yeni yönetici seçilen kişi, istifa ettiğini belirten bir mesaj attı ki bu da yasal bir şey değil. Çok kötü durumdayım, sokağa çıkamıyorum, tehdit edildim. Psikolojik destek alıyorum ve ilaç kullanıyorum. Artık bu kişiyi yasa gereği göndermeleri gerekiyor dememe rağmen; yönetimden hiçbir şekilde bana dönüş olmadı. Bir an önce, bu kişinin buradan gitmesini istiyorum" diye konuştu.



"EKMEĞİMLE OYNADI"



Apartman görevlisi Maşallah Baltacı ise hakkındaki iddiaları kabul etmeyip, Bodur'un kendisinin ekmeği ile oynadığını söyledi.