Samanyolu Haber /Gündem / Sırrı Süreyya Önder Meclis oturumunu yönetirken rahatsızlandı /17 Nisan 2024 17:51

Sırrı Süreyya Önder Meclis oturumunu yönetirken rahatsızlandı

DEM Parti'nin TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Meclis Genel Kurulu'nda oturumu yönetirken rahatsızlandı.

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DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Genel Kurul’da oturumu yönetirken rahatsızlandı. Önder’in rahatsızlanması üzerine oturuma ara verildi.

TBMM Başkanı Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in devam eden tedavisi nedeniyle istirahat ihtiyacı olduğunu belirtti.

AKP'li Bekir Bozdağ, Önder ile ilgili gelişmeyi açıklarken, şu ifadeleri kullandı:

"Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu hafta nöbetçi grup başkanvekilimiz. Ancak devam eden tedavisi nedeniyle biraz istirahat ihtiyacı oldu. O nedenle kendisinin yerine Meclis yönetimini ben deruhte edeceğim. Sayın başkanımıza buradan acil şifalar dileklerimizi iletiyoruz. Sıhhati gayet iyidir. Sadece bir istirahat ihtiyacı hasıl olmuştur."
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