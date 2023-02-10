Deprem sonrası yaşanan 20 tarihi skandal olay

Dünyanın gelişmiş 20 ülkesi arasında gösterilen Türkiye’nin yaşadığı ve yüreklerimizi kanatan depremler sonrasındaki ilk 3 gün çok büyük skandallar oldu. Köklü bir devlet geleneğine sahip olan Türkiye'nin ve çeyrek asırdır hüküm süren Erdoğan Rejimi'nin gösterdiği reaksiyon, dünyanın olabilecek en kötü senaryolarına taş çıkartan cinstendi. Hükümeti seven sevmeyen milyonlarca insan yaşananlardan utandı.







2023 yılında Lozan’dan kurtulup çok büyük devlet olacağız yalanlarıyla uzaya giden, uçaklar üreten kısacası insanlara hayaller satan AKP Hükümeti’nin devleti yönetemeyip nasıl çöktüğüne şahit olduk. Üstelik bu kokuşmuş rejimin idarecilerinin ve yandaşlarının ne kadar basiretsiz, beceriksiz ve içlerinin bomboş bir kütük gibi olduklarını 3 günlük bir kriz yönetiminde şahit olduk.





Her geçen gün sayısı artan ve hafızalardan silinmeyecek skandal olaylar zincirini maddeler halinde sıraladık;





1- Deprem kuşağında olan Türkiye’nin bir felakete karşı hiçbir şekilde hazırlıklı olmadığını anladık. Deprem vergilerinin yıkılan çürük yollara ve ranta gittiğini gördük.





2- Tüm yetkileri toplayan Erdoğan’ın ve Osmaniyeli olan ortağı Bahçeli’nin ilk günlerde nasıl ortadan kaybolduklarına şahit olduk. Uzun süre sonra ortaya çıkan Erdoğan’ın asık bir suratla herkesi nasıl tehdit ettiğini, deprem bölgesine o meşhur kalabalık konvoyuyla giderek tıkalı olan yolların tamamen kapanmasına neden olduğunu gördük. (Bahçeli ise hala ortalarda yok)





3- Arama kurtarma ekiplerinin, TSK’nın, STK’ların, büyükşehir belediyelerinin hızla harekete geçirilmemesi ve sadece AKP’li belediyelerle hareket edilmek istenmesine şahit olduk.





4- Bir saatte Şam’a-Halep’e, ansızın Atina’ya giden Erdoğan'ın deprem bölgesine bir türlü gidememesine şahit olduk.





5- Kurtarma eylem planı olmadığı ve geç müdahale edildiği için birçok insanın soğuktan donarak ölmesini ağlayarak izledik.





6- AKP Rejimi'nin kalbi olan inşaat rantına can suyu olacak bir hamle ile borsanın kapatılmaması ve inşaatla ilgili holdinglerin zengin edilip küçük yatırımcının soyulmasını anlık takip ettik.





7- Deprem bölgesine giden farklı parti ve örgütlerin yardımlarını taşıyan TIR’ların yollarda AKP’li eşkıyalarca çevrilip AKP bayraklarının asılmasını nefretle izledik. Tüm gönüllü yardımlara AKP’nin çökeceğini açıklayan Bakan Murat Kurum ve Erdoğan’ın yardımcısı Fuat Oktay’ın çemkirmelerini dinledik.





8- LCW gibi bazı firmaların ve şahısların işe yaramayan anlamsız ve defolu kıyafetleri bölgeye gönderdiğini gördük.

9- Bölgeyi ziyaret eden Ekrem İmamoğlu’na saldıran eski milletvekilinin Kahramanmaraş Emlak ve İmar Planından sorumlu kişilerce yakınlığının olduğunun anladık.





10- Devletten sonra Türkiye’nin en fazla imkanları olan İstanbul ve Ankara belediyelerinin limandaki yangına ve havalimanındaki pisti onarmasına tahammül edilememesini izledik.





11- Derdini anlatmaya çalışan insanlara gülerek karşılık veren Adıyaman Valisi ve AKP’li Nurettin Canikli’nin elinde telefonla oynamasını hayretle gördük.





12- On binlerce insan gücüne ve tesisine sahip Diyanet’in imamlarının enkaz altındaki sağ insanlara yardım etmek yerine salalar okumasına şahit olduk.





13- Sosyal Medya’dan aldığı bilgiler ve konumlarla molozlar arasından yakınlarını çıkarmaya çalışan halkın, AFAD'ın, Ahbap’ın ve diğer örgütlerin aktif kullandığı Twitter’ın sırf eleştirisel twetler yazıldığı için kapatılarak insanların ölmesine göz yumulmasını zihnimize kabul ettiremedik.

14- Kimse gelmediği için insanların yakınlarının ölmüş bedenlerini saatlerce tutup bırakmamalarına, cenazelerini battaniyeye sarıp ya kucağında ya da motosiklette taşımalarına göz yaşlarıyla şahit olduk.





15- Yandaş medya muhabirlerinin depremzedelere bir pislik gibi davranmalarına canlı canlı şahit olduk.





16- Türkiye’deki GSM Operatörlerinin sınıfta kalmasını çekmeyen telefonlarımızla anladık.





17- Bunca derdin arasında hala Hizmet Hareketi’ne yönelik cadı avının ve tutuklamaların devam etmesine anlam veremedik.





18- Başta yurt içi olmak üzere dünyanın birçok yerinden AKP Hükümeti'ne güvenmeyen kurum ve kişilerin sanatçı Haluk Levent’le ve derneğiyle hareket etmesine şahit olduk.





19- Daha 1-2 yıl önce lüks siteler yaparak tanesini milyonlarca liraya satan ama çürük olduğu ortaya çıkan binaların müteahhitlerinin pişkin açıklamalarını okuduk.

20- Gıda dışında plazma TV ve lüks kullanım eşyalarını yağmalayanları ekranlardan izledik.



