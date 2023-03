Meral Akşener ne yapmaya çalışıyor?

Meral Akşener kurt bir siyasetçi. Kolay kolay yaş tahtaya basmayan biri. Dönemine göre bağlantılar kurmuş, duruma göre saf bağlamış, ortama göre siyasi hamleler yapmış bir isim… Derin devletin hakim olduğu yıllarda bakanlık yapmış, Mehmet Ağar gibi bir isimle uzun yıllar temas kurmuş, havayı iyi koklayan, farklı kesimleri idare etme kabiliyetine sahip bir siyasetçi...











Önce olayı İYİ tarafında okumaya çalışalım. Seçimde HDP’nin oyu çok önemli. Masada adı zikredilmiyordu çünkü İYİ Parti buna uygun değil. Masa başka bir sebeple dağılmazsa daha fazla güçlenme kabiliyetine sahip oldu. Eğer seçim ikinci tura kalırsa bu durum pozitif bir havaya dönüşebilir.









Diğer İYİ bir yanı ise bazı hesapların arka yüzünün görünecek olması. Nasıl mı? MHP derin devletin ve Erdoğan’ın kontrolünde bir parti. Derinler ve Erdoğan son yıllarda siyasi ve bürokratik olarak en güçlü dönemlerindeler. Akşener, böyle bir anda elini kolunu sallayarak bir iki tane göstermelik salon elektriği kesintisiyle sözde engellenmeye çalışılan bir parti kurdu... Parti kurucuları büyük orada karanlık odakların kontrolündeki kişilerden. Bir yönüyle her geçen gün kan kaybeden MHP’nin yerine alternatif bir hareket ve Erdoğan sonrası oluşabilecek bir siyasi düzen içinde aktif rol oynayabilecek bir hamle... Akşener bu hamlesiyle ya bu vesayetin adamı olduğunu kabul edecek ve varsa misyonuna devam edecek ya da Kılıçdaroğlu’nun yaptığı gibi partisini bunlardan temizleyecek... Ali Türkşen örneğinde olduğu gibi. Bunu Bahçeli örneği gibi göreceğiz.









Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerini neden ortaya attı? Akşener aynı Erdoğan da olduğu gibi stratejik bir planla 14 Aralık’ta İmamoğlu’nun parlatıldığı Saraçhane’deki otobüsün üstüne çıkarak mesajını vermişti. Ancak Kılıçdaroğlu ve Masa’nın diğer üyeleri bunu yutmadı. Bu sefer derin bağlantıları olan ve sinsi bir sessizlik içindeki Mansur Yavaş öne çıkarıldı. Yavaş tüm bunları hep yarım ağızla geçiştirdi. Aslında İmamoğlu gibi o da aday olmak istiyor... Derin devletin derdi kendi adayları olan Erdoğan yıkılırsa milli mutabakat altında oluşacak yeni iktidarın başındaki kişiyi de belirlemek. Veya Kılıçdaroğlu sonrası CHP’yi şekillendirmek. Masa’nın dağılmaya direnmesi İmamoğlu ve Yavaş’a geri adım attırdı. Kendi adayı bile yokken CHP’deki belediye başkanlarını aday göstermesi İYİ Parti için eksi CHP için artı puan oldu. Yani CHP şu anki durumda 3 potansiyel aday gücüne sahip bir siyasi hareket. Eğer Meral derinlerin misyon adamıysa Masa’nın ortak adayı seçilemediği takdirde CHP’nin içinde bir karışıklığın zeminini de yapmış oldu… Siyaset böyle bir şey işte.









Eğer Akşener’in derinlerle devam eden bir misyonu varsa Masa’da derin devletin artıkları kalmamış oldu. Bahçeli gibi yeni bir koltuk değneği doğmamış olacak. Bu Erdoğan sonrasındaki siyasi düzen için Türkiye adına önemli bir kazançtır. Şuan masada yer alan İslam'ı kullanarak siyasallaştırmaya çalışanların değişip değişmediğini göreceğiz. Bu da ayrı bir konu.









Erdoğan’ın mevcut havaya göre, her an yine değişebilir, seçimi ertelemeyip 14 Mayıs’ta yapmayı düşünmesinin nedenlerinden birisi de Akşener’in ne yapacağını önceden bilmesidir. Veya Akşener’e neler yapması gerektiği talimatını vermesidir. Çünkü daha düne kadar kendisine ağıza alınmayacak hakaretler eden Bahçeli’yi şimdi yanında poşet gibi gezdiriyor. Ergenekon’un bir başka yılmaz savunucusu Yılmaz Özdil’in, bir CHP’li olarak söylüyorum diye lafa başlayıp Akşener’i savunması, İYİ Partili Ağıralioğlu, “Bunda sonrası için plan yapmıyoruz. Türk milleti için planı devletin yapmasını istiyoruz…” gibi söylemleri de arkadaki aktörlerin mesajları olarak rahatça okunabilir. Akşener’in daha bir hafta önce Ergenekon’un siyasi figürlerinden biri olan Yaşar Okuyan tarafından tehdit edilmesini de unutmayalım. Okuyan, CHP’li Özgür Özel’in durumuna düşmezse yorumlar değişebilir. Başta Erdoğan ve ailesi olmak üzere aktif siyaset yapan birçok kişinin Hizmet Hareketi’yle geçmişte teması vardı. Bu isimler “aman başımıza bir şey gelmesin” diye çırpınıp duruyorlar. Mevcut düzende Hizmet’i bahane göstererek her türlü iftira ve hamleyi yapanlar bu sakızı her zaman çiğniyorlar. Bu da olayın bir başka boyutu.









Ekmelettin İhsanoğlu ve Muharrem İnce gibi başarısız iki deneme girişimi… Daha önceki seçim gecesinde ortadan kaybolan Akşener aynı şekilde bu seçim öncesinde veya hemen sonrasında Erdoğan ve derin güçlerin yapabilecekleri, belki kanlı senaryoları, çok iyi biliyor. Bunlara taraf olmamak ve olaylar sonrası pozisyon almak istiyor olabilir.









Son söz olarak şunu söyleyerek yazımızı bitirelim. Şeytanları dahi kıskandıran siyasi hamleleri bazen saf zihinler anlamakta zorlanıyor. Lakin şer şebekeleri ne kadar büyük siyasi hamleler yapsa da ne kadar derinlerde bağlantılar kurup sinsi planlarının birini bitirip birini başlatsalar da Allah’ın planı ve mazlumların duaları unutulmamalı. Kalplerde olanı en iyi bilen Allah’tır, yerin ve göğün sahibi yalnızca O’dur.