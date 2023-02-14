Was ist Hizmet?

Hayatlar, hayaller, binalar... Hayata dair ne varsa yıkılıp gitti depremin altında.







Canı yanan milyonlarca insan bir yardım eli, bir damla su, bir ses bekledi günlerce...





Nice zorluklarla karşılaştılar ve karşılaşmaya devam ediyorlar...

Bu duruma kimileri şükrediyor, kimileri isyan...





Kimileri de hayatın devam ettiği gerçeğini görerek umudunu kaybetmeden yaşama tutunma yollarını arıyor.





Kolay değil milyonlar tarif edilemez açılar çekti ve çekmeye devam ediyor.





Günlerdir yüreklerimiz sızlıyor, gördüğümüz her bir tablo karşısında gözyaşlarımızı tutamıyoruz...





Hizmet Hareketi de Türkiye'de 15 Temmuz 2016 tarihinde büyük bir deprem yaşadı. Depremzedeler gibi çok ciddi bir yıkımla karşılaştı...





Canlar gitti, yuvalar, yurtlar paramparca oldu...





İnsanlar yaşadıkları soykırımdan kurtulabilmek için yurtlarını yuvalarını terk etti...





Ancak her türlü negatif eylemle Hizmet Hareketi köklerinden koparılmaya çalışsa da umudunu ve hayallerini kaybetmedi.





Dünyanın dört bir yanına tohumlar gibi saçıldı.





Şimdilerde bu tohumlar fidanlara dönüp etrafı yeşertmeye başladı bile.





Hizmet Hareketi artık dünyanın birçok yerinde çok nezih organizasyonlar yapmaya başladı.





İnsanlarla diyalog kurmayı çok önemli bir vazife edinen Hizmet Hareketi bugün Almanya'da dikkat çekici bir organizasyona imza attı.





Forum Dialog Niedersachen e.V'nin organize ettiği programda bu kez alanında önde gelen Almanların dilinden Hizmet Hareketi anlatıldı.





Honnover'de gerçekleşen organizasyon çok renkli ve aydınlatıcı görüntülere sahne oldu.





Türkiye'deki büyük depremde hayatını kaybedenlerin anılmasıyla başlayan programda depremzedeler için saygı duruşunda bulunuldu.









Konferansın açılış konuşmasını Forum Dialog Niedersachen e.V Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Koç yaptı. Koç, bulundukları coğrafyadaki şehirlerde yaptıkları hizmetleri ve hizmet bünyesinde görev yapanları tanımladı.









Daha sonra ilahiyat alanındaki çalışmalarıyla tanınan Erfurt Üniversitesi'nden Prof Dr. Christoph Bultmann, konuşmasına Türkçe "Böyle gelmiş ama böyle gitmeyecek" cümlesiyle başladı ve Almanca olarak devam etti. Bultmann, Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi hakkında önemli bilgiler paylaştı.









İkinci sunumu Verband für Gesellschaftliches Engagement e.V (VGE) Federasyonu Başkan Yardımcısı İrfan Kumru yaptı. Kumru, Hizmet Hareketi'ni tanımlayan ve Almanya'da Hizmet'in neler yaptığını belirten bilgiler verdi.









Çok ilgi çekici bir konuşma yapan Prof. Dr. Ursula Rudnick ise Hizmet Hareketi ve dinler arası diyalog hakkında bilgiler verdi. Rudnick, dinleyicilerin sorduğu soruları cevapladı.









Günün son konuşmasını Haham Dr. Gabor Lengyel yaptı. Hizmet gönüllüleriyle yaşadığı deneyimleri paylaşan Lengyel, geçmişten günümüze toplumda inanç üzerine yaşanan bazı örnekler verdi.









Organizasyonun sonunda sunum yapanlar sahneye toplu halde çıkarak Hizmet hakkında önemli fikirlerin dile getirildiği dikkat çekici bir münazara gerçekleştirdi.









Konuşmacılar fevkalade tespitler ve perspektifler ortaya koydu. Tüm bunları detaylı bir şekilde bir sonraki yazımda ifade etmeye çalışacağım.