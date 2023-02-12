Deprem yağmacıları ve ateşle oynayan AKP-1

Hepimizin içini yakan deprem mağduriyetlerine her geçen gün yenisi ekleniyor. İnsanlar enkaz altındaki yakınlarını kurtaracak yetersiz ekiplerden, günlerdir bekledikleri ama gelmeyen iş makinalarından, çadırlardan, yetersiz yardımlardan umudunu kesti… Seslerini duydukları ancak hiçbir şey yapamadıkları yanı başında ölen yakınlarının cenazelerini alabilmek için gece gündüz deprem bölgesinde bekliyorlar.



İnsanlar depremde büyük bir şok yaşadılar ancak daha bu şoku atlatamadan deprem sonrası kurtarmadaki yetersizlikle ikinci bir şokla karşılaştılar. Son günlerde depremzedeleri sarsan üçüncü bir şok daha doğdu; yağmacılar.









İlk Deprem Yağmacıları: AKP’li militanlar









Deprem bölgesindeki yağmacılar önce AKP’nin parti militanları arasından çıktı. Kendi siyasi görüşlerinden olmayan hangi belediye, kurum, şirket veya gönüllü varsa bunların topladığı yardımlara çöktü AKP’li militanlar. Nasıl mı yaptı bunu? Deprem bölgesindeki illerde depremzedelere yardım toplamak veya bir el uzatmak yerine Deli Dumrul misali şehirlerin girişlerini tuttular. Tam bir anarşist gibi gelen yardım TIR’larını, kamyonlarını durdurarak el koydular… Sonrada bu yardımların üzerine AKP etiketleri yapıştırıp depremzedelere dağıtıp oy istediler.









Bunlar için deprem olmuş, on binlerce insan ölmüş veya can çekişiyor… Hiç umurlarında değil. Önemli olan saltanatları devam etsin, sandıktaki oy azalmasın. Bunların tüm kutsal damarları yırtılmış… Depremden önce hiçbir suçu olmayan ama göz koydukları milyarlarca euroluk şirketlere ve insanlara terörist diyerek mallarını yağmaladılar... Holdinglere, medya binalarına, okullara, dükkanlara zorla girip insanları öldüresiye dövüp mallarına çöktüler... Şimdi aynı şeyi deprem yardımlarına yapıyorlar. Onları yağmalıyorlar.









İkinci Deprem Yağmacıları: AKP’nin affettiği adi suçlular









AKP Hükümeti, iftiralar atarak yüzbinlerce insanı doldurduğu hapishanelerde yer açıp kadınları ve bebekleri doldurabilmek için ne kadar katil, yağmacı, hırsız, çete mensubu, eroinman varsa hepsini sokaklara saldı. Kimsenin iş vermediği ve şehirlerde boş gezen bu insanlar eski alışkanlıklarına tekrar döndüler. Hatta bu kez daha açıktan ve özgüvenle suç işlemeye başladılar… Çünkü devlet onlara ceza vermiyordu. Eğer ki bu suçlular polise yakalanırsa, “Ezan susmaz, bayrak inmez, bana F..cüler iftira attı” diyerek karakolun arka kapısından çıkıveriyorlardı.









On binlerce katil, hırsız, dolandırıcı deprem olduktan sonra soluğu deprem bölgesinde aldı. İlk günlerde ortada ne polis vardı ne de asker. Onların arayıp da bulamayacakları bir ortamdı. Çaldıkça çaldılar… Arkadaşlarına haber verdiler. Doyamadılar, bir daha, bir daha çalınca halkın isyanıyla karşılaştılar…









Üçüncü Deprem Yağmacıları: Suriyeliler









Yaklaşık 6 yıl o bölgede çalışmış ve yüz binlerce Suriyelinin bölgeye gelişini, yerleşmesini çok yakinen bilen biri olarak şunu çok açık bir şekilde diyebilirim ki Suriyelilerin büyük bir kısmı gerçekten çok medeni ve iyi insanlar. Eğer Türkiye gelecekte düzelirse Suriyelilerden kültürel ve sosyal çok şey alacak Anadolu... Lakin mazlum bu savaş mağduru insanlar gerektiği gibi rehabilete ve entegre edilemedi, edilemiyor… Yaklaşık 10 yıldır Türkiye’de olan ve bulundukları topluma entegre edilemeyen birçok çocuk ve genç Suriyeli de artık yetişkin birer birey olmuş ama bazı değerleri edinemedikleri için serseriler sınıfına girmiştir. AKP Rejimi’nin en üstünden altına kadar hırsızlık ve yolsuzluk artık bir lağım gibi patladığı için ülkedeki Suriyelilerin entegrasyonunu bırakın kendi gençlerini dahi ahlak konusunda eğitemeyen bir yapı oluşmuştur. Toplumdaki erozyonun ulaştığı boyutu kimse anlamak istemiyor, görmekten kaçıyor. Bu doğal olarak da toplumun bir parçası olan Suriyelilere de yansımış durumda.









Diğer bir Suriyeliler de gerçekten hırsız ve katil olanlar. Türkiye’nin hapishanelerinde çıkan hırsızlar gibi Suriye’deki cezaevlerinden çıkanlar, yıllardır süren iç savaşta her türlü suça bilerek veya bilmeden karışan problemli insanlar… Ayrıca 15 Temmuz’dan sonra Türkiye’de paralı milis olarak beslenen ve her türlü suça itilen Suriyelilerin de kimler olduğunu AKP Rejimi çok iyi bilmektedir. Bunları bir başka yazıya bırakalım. Lakin bir anda Suriyelilerin hepsine lanet okumak çözüm değil. Bu durumun buhale gelmesine neden olan 10 yıllık çok büyük sosyolojik bir problem var. Bunun bir numaralı sorumlusu da AKP’dir.









Dördüncü Yağmacılar: Yağmacıları Yağmalayanlar









Aslında esas büyük tehlike bu insanlar ve bu insanlara yetkiyi verenlerdir. Bunlara geçmeden önce bir şüphemi ve kafamda bir türlü mani olamadığım bir soruyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye’de yıllardır defalarca çok büyük kumpaslar, provokasyonlar ve senaryolar planlanarak Anadolu halkı birbirine düşürüldü. Derin odakların yaptığı bu planların neticesinde soykırımlar, linçler, suikastlar, oldu… Aklımıza gelemeyecek her türlü zulüm yaşandı Anadolu topraklarında.









Ermenileri, Rumları, Kürtleri, Alevileri, Sünnileri… Kimleri birbirlerine düşürmediler ki… Karıncayı dahi incitmeyecek Hizmet Hareketi mensupları terörist ilan edilip kontrollü bir darbe yapılarak insanlar canavarlar gibi parçalanıp öldürüldüler, işkenceler yaptılar... Şimdi bu güçler AKP Rejimi’nin devam etmesi için her türlü provakasyonu ve kontrollü iç karışıklığı çıkarmak için yağmacılara önce müsaade edip sonra da onları adalete teslim etmeden linç etmeye başladılar.









Halk artık 15 Temmuz’la birlikte birçok şeyi kanıksamıştı… Devlet yargı kararı olmadan, hiçbir delil olmadan kimi hain, kimi terörist veya kimi suçlu ilan etse halk yığınlar halinde zombiler gibi hareket ederek onları linç ediyordu… Bunu çok iyi biliyorlar artık. Artık hukuka falan gerek yok! Halka kimi hedef gösterseler yok etmek için kargaşa için yetiyor. Öyle ki artık hukuk devleti olarak ilan edilen Türkiye’de yağmacılığın cezası bellidir. Polis alır ifadesini, hakim verir cezasını. Hapislerde çürür. Ancak bugünlerde bu böyle olmuyor. AKP’nin milisleri veya polisin içindeki işkenceciler yakaladıkları suçluları ölesiye dövüyor. Yetmiyor bunları videoya kaydedip paylaşıyor. Bu durum çok büyük ve tehlikeli bir anarşinin doğması anlamına geliyor. Bu durum bir başka yönüyle yine aynı bölgede bilinçli bir şekilde bir dönem Kürtlere yapılan ve PKK gibi çok büyük bir devlet düşmanı kazanılmasına benzer bir oluşumun habercisi. Yağmacıları öldüresiye dövenler ve onlara bu emri verenler de bir yönüyle hukuku adaleti güveni yağmalayan tiplerdir.



