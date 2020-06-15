Türkiye'deki Spor Boğazına Kadar Çamura Battı

HAFTALIK SPORA BAKIŞ





Hamza Yerlikaya'yı bir dönem yakından tanıma fırsatı bulmuştum. Olimpiyatlar, dünya ve Avrupa şampiyonalarında yıllarca yanında olmuş uzun sohbetler etmiştim. Hatta güreşi bırakmasında etkili olan boyun ameliyatından sonra ilk gözünü açtığında yanı başında olanlardan biriydim. Hamza, gerçekten yetenekli ve güreşten anlayan biri ancak basit bir röportajda dahi doğru düzgün cümle kuramayacak kadar birikime sahip değil. Herkes her şeyi iyi bilecek hatta güzel cümle kuracak diye de bir kural da yok. Ancak insanın hiç alakası, ilgisi olmayan bir işi yapması kadar da ilginç bir durum olmasa gerek. Yerlikaya, kendini yetiştirse belki iyi bir antrenör olabilirdi. Yıllar sonra kazandırdığı madalyalar ve edindiği tecrübelerle de belki Güreş Federasyonu başkanlığına aday olabilirdi. Fakat bu basamaklarda kendini ispat etmeden ışık hızıyla yükselip öyle bir mevkiye geldi ki herkes çok şaşırdı. Küçük bir spor kulübünün dahi bütçesini yönetemeyecekken Türkiye'nin en büyük bankalarından birinin yönetim kurulu üyesi oldu. Bu durumun arkasında kuşkusuz karanlık ilişkiler ve farklı çıkar hesapları var. Bugün bunu ortaya çıkaracak yargı ve emniyet güçleri yok. Ne diyelim tarih Yaşar Doğu'yu, Gazanfer Bilgi'yi, Celal Atik'i farklı, Hamza Yerlikaya'yı farklı yazacak.





Sporcuların eylemi büyüyor





Amerika'da başlayan ırkçılık karşıtı gösterilere spor dünyası da katıldı. NBA'de Kevin Durant, Carmelo Anthony, Dwight Howard, Donovan Mitchell ve Avery Bradley gibi isimlerin de bulunduğu 80’den fazla oyuncu, protestolar sebebiyle maçlara çıkmama fikrini savunuyor. NBA Oyuncular Birliği Başkan Yardımcısı Kyrie Irving, “Orlando’ya gidip maçları oynamayı desteklemiyorum. Sistematik ırkçılığa karşıyım. Kabul etsek de etmesek de siyahi insanlar sokağa çıktığımız her gün hedef tahtasında oluyoruz” dedi. Protestolara NBA yıldızı Enes Kanter ve Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Anthony Joshua da yürüyerek destek veren isimler oldu. Formula 1’in başarılı pilotu Lewis Hamilton ve eski basketbolcu Michael Jordan gibi birçok ünlü sporcu konuyla ilgili açıklamalarda bulunup tepki gösterdi. Liverpool'lu futbolcular antrenmanda Amerika'da polis tarafından öldürülen George Floyd için saha ortasında diz çöktü. Aynı şekilde ABD başkanı Donald Trump'ın tepkisine rağmen, NFL ve ABD futbolcuları da marş sırasında diz çökerek ırkçılığı protesto ettiler. Bu uygulama, eski NFL yıldızı Colin Kaepernick tarafından ırk eşitsizliğini vurgulamak için 2016 yılında başlatılmıştı.





Futbol Messi'ye kavuştu





Zevkle takip edilen Barcelona uzun bir tatilin ardından sahalara muhteşem döndü. Mallorca ile karşılaşan Barcelona, Arjantinli yıldız Liobel Messi'yle yine farka koştu. Mallorca'yı 4-0 yenen Barcelona'da Messi yaptığı asist ve attığı golle harika bir maç çıkarttı ve şampiyonluğa giden yolda bir adım daha atı.





Federer pes etmeyecek





Tenis'in efsane ismi Roger Federer sakatlıkla mücadele ediyor. Sağ dizindeki sıkıntı yüzünden bu yıl kortlara veda ettiğini açıklayan ünlü raketle ilgili tenis dünyası artık Federer'in sporu bırakacağını söylese de yetenekli raketin rakiplerini yendiği gibi bu sakatlığı aşıp kortlara döneceğini düşünüyorum.





44 yaşındaki pedaldan iddialı karar





Cross-Country'de olimpiyat şampiyonu olan Miguel Martinez, kariyerine yol bisikletiyle devam edeceğini açıkladı. Herkesin şaşkınlıkla karşıladığı kararı alan Martinez, Amore e Vita-Prodir Continenta takımıyla anlaşma imzaladı. Konunun para değil tamamen tutku olduğunu belirten başarılı sporcu bakalım gençlerin yolda tozunu alabilecek mi? Merakla takip ediyoruz.





Örnek bir Alman





Almanya'nın Bayern Münih Kulübünde yaklaşık 40 yıldır futbol takımının doktorluğunu yapan ve birçok ünlü ismin sahalarda sağlıklı top oynamasında emeği olan Hans Wilhelm Müller Wohlfahrt görevinden ayrılacağını açıkladı. Aynı zamanda 23 yıl Almanya Milli Takımı'nın da doktorluğunu yapan 77 yaşındaki Müller-Wohlfahrt, emekli olmayacağını ve araştırmalarına devam edeceğini açıkladı. Almanların istikrarlı çalışma azmi gerçekten alkışı hak ediyor.





NURULLAH KAYA





