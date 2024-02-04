Samanyolu Haber /Ekonomi / Yeni Merkez Bankası Başkanı'ndan ilk açıklama /04 Şubat 2024 15:19

Yeni Merkez Bankası Başkanı'ndan ilk açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yeni başkanı Fatih Karahan ilk kez açıklamada bulundu. Karahan, "Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan ilk kez açıklamalarda bulundu.

Karahan, Merkez Bankası'nın önceliğinin fiyat istikrarı olduğunu vurgulayarak, "Bu doğrultuda, güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız" dedi.

Enflasyon beklentilerini yakından takip ettiklerini belirten Karahan, "Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.
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