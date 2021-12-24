Yeni sistemde döviz düşerse, farkı hesap sahibi ödeyecek!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan kur korumalı TL mevduat hesaplarına ilişkin son yapılan bilgilendirmede dikkat çeken bir detay yer aldı.







Buna göre, eğer mevduat hesabı vade gününden önce kapatılırsa ve hesap kapatıldığında mevcut kur vade başındaki kurdan düşük olursa, bakiye düşük kura göre güncellenecek. Aradaki fark da hesap sahibi kişiden alınarak Hazine’ye aktarılmak üzere Merkez Bankası’na gönderilecek.





Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün, ‘Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatlara ve Katılma Hesaplarına İlişkin Uygulama Esasları’ başlıklı 9 maddelik bir açıklama yayınladı.





Açıklamada, hesabın vadeden önce bozulması durumunda uygulanacak olan prosedürü anlatan 8’inci madde dikkat çekti.





8’nci maddede yer alan bilgiye göre, kur korumalı TL mevduat hesabının belirlenen vadeden önce kapatılması durumunda, eğer güncel kur vade başındaki kurdan yüksekse, Hazine tarafından hesap sahibine bir ödeme yapılmayacak.





Ancak güncel kur vade başındaki kurdan düşük olursa, aradaki fark hesap sahibi yurttaştan alınarak Hazine’ye aktarılmak üzere Merkez Bankası’na gönderilecek.





SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?





Konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse;





Bir kişi, dolar kuru 10 TL iken 100 bin lirasını 3, 6, 9 veya 12 ay vadeyle kur korumalı TL mevduat hesabına yatırır. Bu hesap vade süresinden önce herhangi bir gerekçeyle kapatılırsa ve dolar kuru, hesabın bozulduğu gün 8 TL’ye düşerse, 100 bin liralık hesap bakiyesi düşük kur üzerinden güncellenecek ve oluşacak 20 bin liralık fark, kişinin hesabından alınarak banka tarafından Hazine’ye aktarılacak. Bu kişi ayrıca bankanın belirlediği faizden de yararlanamayacak.





Yani 100 bin TL ile açılan ve vadesinden önce kapatılan mevduat hesabında, kurun 2 TL düşmesinden dolayı 20 bin TL’lik zarar oluşacak. Eğer vade dolduğunda hesap kapatılırsa, kurun düşmesi nedeniyle herhangi bir zarar söz konusu olmayacak. Kişi yatırdığı parayı, banka tarafından vade için belirlenen faizle birlikte çekebilecek.