Yine 'bu son' diyen Erdoğan'ın yeniden aday olma formulü: Bekir Bozdağ açıkladı

14 - 28 Mayıs 2024'te düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesi kabinede Adalet Bakanı olarak görev yapan, şimdilerde ise AKP Şanlıurfa Milletvekili olan Bekir Bozdağ, önümüzdeki sandık tarihinin öne alınması durumunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olabileceğini savundu.







Bozdağ, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabında yaptığı paylaşımda "Bu seçim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi son seçimidir. Zira Anayasa'ya göre, Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir" ifadelerini kullandı.





"Ancak yine Anayasa'ya göre, 'Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.' (Anayasa,116/3)" diyen Bozdağ, şöyle devam etti:





"Anayasa'nın bu hükmüne göre TBMM tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü defa cumhurbaşkanı adayı olması anayasal hakkıdır. Yarınlar ne getirir, bilinmez.





Belki de vakti gelince TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir. Yarın ola, hayr ola. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler."





'SON SEÇİMİM' DEMİŞTİ



Siyaset dünyasında son günlerde tartışılan konuların başında ise, Erdoğan'ın 31 Mart'taki yerel seçimler için kullandığı "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim; çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" ifadesi geliyor.





Kimi kesimler bunun bir 'veda' sinyali olduğunu savunurken, kimileri de seçim sonrasına bırakılan anayasa değişikliği için bir ön hazırlık olduğunu söylüyor.





Söz konusu değişiklikle Erdoğan'ın yeniden adaylığının bir tartışma konusu olmaktan çıkarılması bekleniyor.















