Erdoğan anons etti, kalabalık il başkanını yuhaladı: Apar topar müziğin sesi artırıldı

Bold Medya'da yer alan habere göre AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün partisinin Şanlıurfa mitinginde anons ettiği AKP Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu seçmenler tarafından yuhalandı. Yuhlama sesleri yükselince müzik sesi açılarak yuhlamalar bastırılmaya çalışıldı.



Delioğlu’nun son günlerde yaptığı açıklamaları tepki toplamıştı. Urfa’da AKP ve DEM Parti dışında seçimi kazanma ihtimali olan parti bulunmadığını belirten Delioğlu, isim vermeden Yeniden Refah Partisi’nin adayına seslenerek “Diğer partilerden aday olanların amacı DEM Parti’nin kazanmasını sağlamak” demişti. Delioğlu, daha sonra yerel bir televizyonda katıldığı canlı yayında mevsimlik tarım işçilerinin tatil yaptığını söylemişti. “Bunların çoğu bu şekilde yaşamaya artık bir yaşam biçimi olarak hatta kendilerine tatil olarak görenler var” diyen Delioğlu’nun sözleri tepkilere yol açmıştı.



Seçmenler tarafından yuhalanan Delioğlu’ndan miting sonrası da bir paylaşım geldi. Kalabalığın görüntüsünü paylaşan Delioğlu, “Teşekkürler Şanlıurfa ! Yaptın yapacağını…” notunu düştü.



AKP Urfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu’nun son günlerde yaptığı açıklamaları tepki toplamıştı. Delioğlu, geçtiğimiz günlerde Urfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Zeynel Abidin Beyazgül’ün seçim bürosunda yaptığı konuşmada, Urfa’da AKP ve DEM Parti dışında seçimi kazanma ihtimali olan parti bulunmadığını belirterek, “Diğer partilerden aday olanların amacı DEM Parti’nin kazanmasını sağlamak” demişti.



Delioğlu, daha sonra yerel bir televizyonda katıldığı canlı yayında mevsimlik tarım işçilerinin tatil yaptığını söylemişti. “Bunların çoğu bu şekilde yaşamaya artık bir yaşam biçimi olarak hatta kendilerine tatil olarak görenler var” diyen Delioğlu’nun sözleri tepkilere yol açmıştı.



