Youtube yeni özelliğini test ediyor

YouTube, platformda yer alan 2x hızında izleyebilme özelliğini geliştirerek, test aşamasına geçti.





NTV'de yer alan habere göre test aşamasının 13 Ağustos'a kadar süreceği belirtildi.





Buna göre, YouTube üzerinde bulunan videoları 2x hızında izleyebilme seçeneği için video içindeki menüye girmek ve ardından çalma hızına girerek uygun hızın seçilmesi gerekiyordu.





Test aşamasındaki özelliğin YouTube'un videoları izlerken bu menüye daha kolay erişilmesini sağlayan bir özellik olduğu öne sürüldü.





Test sürecinin 13 Ağustos'a kadar süreceği belirtilirken, yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı hakkında bir bilgi yer almıyor.