Avusturalya'da kıyıya vuran gizemli cismin ne olduğunu kimse çözemiyor

Teneke bir kutuya benzeyen çok büyük bir cisim, Pazar günü Batı Avustralya’nın Green Head bölgesinde kıyıya vurdu. Pek çok soruyu beraberinde getiren bu gizemli cismin kökeni henüz doğrulanmadı, ancak ilk tahminler bunun bir roketten geldiğini öneriyor.

The Guardian’ın bildirdiği üzere, büyük silindirik nesne Perth’in yaklaşık 220 kilometre kuzeyindeki Jurien Körfezi yakınlarındaki bir plajda göründü ve yerel sakinler Pazar günü yetkilileri uyardı. Avustralya’nın kamu yayın kuruluşuna göre, yerel bir çift, su kenarına yakın bir yerde cismi fark ettikten sonra, metal silindiri kıyıya çekmek için dört çeker araçlarını kullandı.

Çapı 2,5 metreyi aşan bakır renkli nesne ağır hasar görmüş gibi görünüyor ve tabanına yapışmış olarak görülebilen midyeler ve diğer deniz yaşamı uzun süredir suda olduğuna işaret ediyor. Bu cisim muhtemelen aylardır, hatta yıllardır sudaydı.









The Guardian’ın haberine göre, eyaletin itfaiye teşkilatından uzmanlar nesnenin kimyasal analizini yapmak için bulunduğu yere giderek güvenli olduğunu ve toplum için hiçbir risk oluşturmadığını belirledi. Ancak, Avustralya Uzay Ajansı, nesnenin kaynağı bilinmediği için topluluktan “nesneye ellemekten veya taşımaya çalışmaktan kaçınmasını” istiyor. BBC’nin bildirdiğine göre, polis şu anda hem federal hem de eyalet kurumları tarafından yürütülen soruşturmanın bütünlüğünü korumak için nesneyi koruyor.





İlk tahminler, nesnenin bir tür uçaktan, hatta muhtemelen dokuz yıl önce MH370 uçuşu sırasında kaybolan Boeing 777’den geldiğini öne sürse de, daha sonra bu öneriler reddedildi. Şu anda öne çıkan teori, henüz tanımlanamayan bir roketin enkazı olduğunu öneriyor. Avustralya Uzay Ajansı tarafından gönderilen bir tweet’te, “Nesne yabancı bir uzay fırlatma aracından olabilir ve daha fazla bilgi sağlayabilecek küresel meslektaşlarımızla irtibat halindeyiz” denildi.





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The Guardian ile konuşan uzay arkeolojisi uzmanı Alice Gorman, nesnenin büyük olasılıkla Hindistan’ın Hindistan Uzay Araştırma Örgütü’nün Satish Dhawan Uzay Merkezi’nden rutin olarak gönderilen orta güçlü bir fırlatma roketi olan Polar Uydu Fırlatma Aracının (PSLV) üçüncü aşamasından kaynaklanan bir yakıt silindiri olduğunu söyledi. Harvard-Smithsonian astronomu Jonathan McDowell ise, e-posta yoluyla yaptığı açıklamada nesnenin gerçekten de “bir tür roket aşaması” gibi göründüğünü doğruladı ancak, henüz kesin olarak tanımlamaya hazır olmadığını belirtti.