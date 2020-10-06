YSK, Baro seçimlerine müdahale etti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), baro seçimlerinin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla ertelenmesine yönelik 24 baronun yaptığı başvuruların reddine karar verdi.
YSK, İçişleri Bakanlığı genelgesinin 1 Aralık'a kadar etkinliklerin yasaklanacağına yönelik genelgesinin ardından İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla baro seçimlerinin ertelenmesine karşı yapılan başvuru hakkındaki incelemesini tamamladı.
Kurul, baroların başvurusunu, "tam kanunsuzluk bulunmadığı" gerekçesiyle oy çokluğuyla (2’ye karşı 9 oy) reddetti.
Yüksek Seçim Kurulu, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinin ardından, baro seçimlerinin il/ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları'nın karar alması durumunda yapılamayacağına, siyasi partilerin kongrelerinin gerçekleştirilmesinde ise sakınca bulunmadığına karar vermişti.