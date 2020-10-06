Samanyolu Haber /Gündem / YSK, Baro seçimlerine müdahale etti /06 Ekim 2020 21:45

YSK, Baro seçimlerine müdahale etti

YSK, baro seçimlerin ertelenmesinin iptali için yapılan başvuruyu reddetti

SHABER3.COM

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), baro seçimlerinin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla ertelenmesine yönelik 24 baronun yaptığı başvuruların reddine karar verdi.

YSK, İçişleri Bakanlığı genelgesinin 1 Aralık'a kadar etkinliklerin yasaklanacağına yönelik genelgesinin ardından İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla baro seçimlerinin ertelenmesine karşı yapılan başvuru hakkındaki incelemesini tamamladı.


Kurul, baroların başvurusunu, "tam kanunsuzluk bulunmadığı" gerekçesiyle oy çokluğuyla (2’ye karşı 9 oy) reddetti.

Yüksek Seçim Kurulu, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinin ardından, baro seçimlerinin il/ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları'nın karar alması durumunda yapılamayacağına, siyasi partilerin kongrelerinin gerçekleştirilmesinde ise sakınca bulunmadığına karar vermişti.
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