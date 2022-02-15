Yunanistan IMF'ye borcunu iki yıl erken kapatacak

Yunanistan'ın IMF'ye kalan borcu 1,9 milyar euro





Staikouras Reuters haber ajansına verdiği özel röportajda ülkesinin IMF'ye kalan borçların tamamının ödenmesi için dilekçe sunduğunu belirterek "Gerekli prosedürler başlatıldı ve mart ayı sonunda tamamlanması bekleniyor" dedi.Ülkesinin Covid-19 salgınında artan harcamalara rağmen ihtiyatlı ve sorumlu bir mali politika ve bilgiye dayalı bir borç ödeme stratejisi yürüttüklerini belirten bakan güçlü büyüme ve yüksek bütçe gelirleri sayesinde birincil bütçe dengesinde önümüzdeki yıl faiz dışı fazla vereceğini belirtti. Bakan 2023 sonrasında da gerçekçi faiz dışı fazla hedefini tutturacaklarını açıkladı.Bu gelişme 2023'ten itibaren yatırım derecelendirme statüsüne geri dönme arayışındaki Yunanistan için önemli bir adım olarak değerlendirildi.Muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi iktidarı bu yıl için ekonomik büyümenin yüzde 5'i bulmasını, faiz dışı açığın ise 2021 yılındaki gayrısafi yurtiçi hasılaya göre yüzde 7,3'lük seviyeden yüzde 1,2'ye inmesini bekliyor.2018'de imzalanan ve Yunanistan'ın Avrupalı alacaklarına mali ilerleyişini izleme imkanı sağlayan kurtarma paketi sonrasında uygulanacak program kapsamında ülkenin 2023'ten itibaren faiz dışı fazlalık hedefi olarak gayrısafi yurtiçi hasılasının yüzde 2'yi tutturması gerekiyor.Yaşadığı mali kriz süresince Avrupa Birliği ve IMF'den 260 milyar euro yardım kredisi alan Yunanistan 2018 yılındaki üçüncü kurtarma paketini tamamlamasının ardından mali ihtiyaçları için yalnızca tavhil piyasalarına dayanıyordu.O tarihten bu yana IMF'ye birkaç erken ödeme yapan Yunanistan'ın halen fona vadesi 2024'te dolacak olan 1,9 milyar euro borcu bulunuyor. Bu kredinin 28 milyar euroluk son bölümü 2010-014 arasında verilmişti.Euro bölgesinin halen en borçu ülkesi olan Yunanistan'ın kamu borcu bu yıl gayrısafi yurtiçi hasılasının yaklaış yüzde 190'ına ulaştı. Geri ödemenin Atina'nın yüzde 1 puan civarında borcunu azaltarak yaklaşık 50 milyon euro faiz ödemesinden tasarruf etmesine yardımcı olması bekleniyor.