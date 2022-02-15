THY'den bir dakikalık reklama tam 13 milyon dolar!

Dünyanın en popüler spor organizasyonlarından biri olan ve Super Bowl adı verilen final maçı, bu yıl ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlendi.







Super Bowl finali yayımlanan reklamlarla da uluslararası medyanın yakın takibinde olan bir konu. Dünyaca ünlü firmalar, devre arasında gösterilen reklamlar için adeta bir servet harcıyor. Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krize rağmen, ulusal havayolu şirketimiz Türk Hava Yolları (THY) da son yıllarda olduğu gibi reklamlardan geri kalmadı. ABD medyasına yansıyan haberlere göre Super Bowl’un yayıncısı NBC, 30 saniyelik reklam için şirketlere 6.5 milyon dolarlık fatura kesti. THY, Super Bowl için çektiği reklamda Hollywood’un ünlü oyuncusu Morgan Freeman’ı kamera karşısına geçirdi. THY’nin reklamı bir dakika olarak ekranlara geldi. Bu hesaba göre THY’nin reklam için 13 milyon dolar ödediği düşünülüyor.







Los Angeles Rams kazandı, McVay tarihe geçti







SoFi Stadyumu’nda Los Angeles Rams ile Cincinnati Bengals takımları karşı karşıya geldi. 70 bin seyircinin takip ettiği ve kıyasıya rekabete sahne olan maçı, 23-20’lik skorla ev sahibi Los Angeles Rams kazandı. 56. Super Bowl’u kazanan Los Angeles Rams, 23 yıl aradan sonra ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Rams’in 36 yaşındaki baş antrenörü Sean McVay, NFL tarihinde Super Bowl kazanan en genç baş antrenör olarak tarihe geçti.

