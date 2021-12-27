Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan'ın eski Cumhurbaşkanı Papulyas öldü /27 Aralık 2021 08:29

Yunanistan'ın eski Cumhurbaşkanı Papulyas öldü

Yunanistan'ın eski Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas 92 yaşında hayatını kaybetti. Almanya'da hukuk eğitimi alan Papulyas, ülkesinin en deneyimli siyasetçilerindendi.

Yunanistan'ın eski Cumhurbaşkanı Papulyas öldü

ATİNA

Yunanistan'ın eski Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas'ın hayatını kaybettiği duyuruldu. Yunanistan devlet radyosu (ERT) ile yarı resmi haber ajansı ANA-MPA tarafından yapılan açıklamada, 92 yaşındaki Papulyas'ın yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu da Twitter paylaşımında, "Siyaset ve diplomasi konularında derin bir uzman olan, Cumhurbaşkanı sıfatıyla devletin en yüksek makamını onurlandıran, sosyal uyumu ve ulusal birliği şiddetle savunan Karolos Papulyas'a veda ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ülkesinde, 2005 ile 2015 yılları arasında iki dönem cumhurbaşkanlığı yapan Papulyas, 1929 yılında, Yunanistan'ın kuzeybatısında yer alan Yanya kentinde dünyaya geldi.

1967-1974 yılları arasında Yunanistan'da iktidarda olan askeri cunta döneminde Almanya'da sürgün hayatı yaşayan ve bu dönemde Münih ve Köln kentlerinde hukuk eğitimi alan Papulyas, daha sonra iktidara gelen PASOK'un (Panhelenik Sosyalist Hareket) kurucuları arasında yer aldı.

Çeşitli hükümetlerde farklı görevler üstlenen Papulyas, 1993-1996 yılları arasında da dışişleri bakanlığı görevinde bulunmuştu.

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