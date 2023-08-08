Samanyolu Haber /Teknoloji / Zoom, çalışanlarının ofise geri dönmesini istiyor /08 Ağustos 2023 14:20

Zoom, çalışanlarının ofise geri dönmesini istiyor

Kovid-19 salgını döneminde popülerleşen çevrim içi video konferans uygulaması Zoom, şirketin herhangi bir ofisine 80 kilometre uzaklık içinde yaşayan çalışanlarının, haftada en az 2 gün ofiste çalışması gerektiğini duyurdu

SHABER3.COM

BBC'nin haberine göre, Kovid-19 salgını ile kullanımı artan ve uzaktan yapılan konferanslar, iş görüşmeleri için kullanılan Zoom, kendi çalışanları için yeni bir karar aldı.

Zoom'dan yapılan açıklamada, hibrit çalışma modelinin çalışanlar için en etkili çalışma şekli olduğu ve yeni sistemin aşamalı olarak ağustos ve eylül itibarıyla uygulanmaya başlayacağı bildirildi.

Açıklamada, herhangi bir ofise 80 kilometre uzaklıktaki herkesin, haftada en az 2 kez ofise gitmesini sağlayacak yeni sistemin şirketi daha iyi bir konuma getireceği, çalışanları verimlerini artırmaya yönelik desteklemeye devam edileceği vurgulandı.

Wall Street Journal'ın 2022’de açıkladığı verilerde, şirketin çalışanlarının yüzde 75'inin uzaktan, yüzde 24'ünün hibrit şekilde çalıştığı ve yalnızca yüzde 1'inin normal çalışma sistemini uyguladığı kaydedilmişti.


Stanford Üniversitesinin anketinde, ABD'de çalışanların yüzde 12'sinin uzaktan çalışırken, yüzde 29'unun hibrit çalışma modelini uyguladığı ve birçok çalışanın belirli düzeyde evden çalışma sistemini sürdürmeye eğilimli olduğu gözlemlendi.

Stanford Üniversitesinin daha önce yürüttüğü başka bir araştırmada, uzaktan çalışma sisteminin İngilizce konuşulan ülkelerde daha yaygın olduğu kaydedilmişti.

ABD’de Kovid-19 salgını öncesi evden çalışma oranı yalnızca yüzde 5 olarak kaydedilirken, dünya genelinde çalışanlar her geçen gün işverenlerin uygun gördüğünden daha esnek çalışma saatlerine sahip olmak istiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zoom, çalışanlarının ofise geri dönmesini istiyor Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:31:23