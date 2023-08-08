Almanya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba imha edildi

Almanya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bir tonluk ABD yapımı bomba, gece saatlerinde etkisiz hale getirildi.





Almanya’nın Düsseldorf kentinde İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu. İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, 13 bin kişinin bölgeden geçici olarak tahliye edildiği kaydedildi.





Bir tonluk ABD yapımı bombanın şehir yakınlarındaki bir hayvanat bahçesinde yürütülen çalışmalar sonucu bulunduğu, gece saatlerinde de imha edildiği aktarıldı.



