Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba imha edildi /08 Ağustos 2023 14:18

Almanya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba imha edildi

Almanya’nın Düsseldorf kentinde İkinci Dünya Savaşı’ndan kaldığı tespit edilen bir tonluk ABD yapımı m-bomba gece saatlerinde imha edildi. Bomba nedeniyle 13 bin kişi bölgeden geçici olarak tahliye edilmişti.

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Almanya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bir tonluk ABD yapımı bomba, gece saatlerinde etkisiz hale getirildi.

Almanya’nın Düsseldorf kentinde İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu. İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, 13 bin kişinin bölgeden geçici olarak tahliye edildiği kaydedildi.

Bir tonluk ABD yapımı bombanın şehir yakınlarındaki bir hayvanat bahçesinde yürütülen çalışmalar sonucu bulunduğu, gece saatlerinde de imha edildiği aktarıldı.

2017 yılında da 1.4 tonluk bomba Frankfurt yakınlarında bulunmuş, 65 bin kişi tahliye edilmişti. 

2021 yılının Aralık ayında ise Münih istasyonu yakınlarındaki inşaat alanında İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bombanın patlaması sonucu 4 kişi yaralanmıştı. 
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